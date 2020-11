« L’ADN de la gauche, c’est la défense de la laïcité »

Pourquoi avez-vous pointé les « dérives liberticides » d’Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron s’était présenté comme un rempart contre les dérives liberticides, il en est devenu le porteur. La loi sécurité globale, la mise à l’écart du Parlement via l’état d’urgence permanent, les attaques contre les libertés académiques des chercheurs, le recours au conseil de défense comme instance de suivi de la crise sanitaire affaiblissent la démocratie et légitiment les tenants d’un pouvoir autoritaire. Le président ouvre le pont-levis aux nationaux-populistes.

Que pensez-vous du projet de loi « confortant les principes républicains », anciennement projet de loi de lutte contre le séparatisme ?

Après un discours du président aux Mureaux salué pour son aplomb, on aboutit à un projet déséquilibré. Le rappel de principes est bienvenu, à commencer par l’égalité femmes-hommes qui conduit au rejet de la polygamie et des certificats de virginité. Il faut évidemment un volet répressif contre l’islamisme radical : aucune tolérance envers ceux qui ont juré notre perte. Mais le plus efficace, ce n’est pas l’empilement de lois de communication, c’est l’augmentation des moyens pour la sécurité et le renseignement. On peut faire voter toutes les lois du monde, tant qu’à Pharos [la plateforme de signalement des contenus illicites sur internet, NDLR], 30 personnes auront à traiter 200&