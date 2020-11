Eto'o déjà séduit par le tournoi qatari

Samuel Eto’o, ambassadeur de Qatar 2022, nous parle du pays hôte de la Coupe du Monde

L’ex-international camerounais fait valoir les attraits touristiques du Qatar

Une Coupe du Monde compacte facilite l’accès des joueurs et des supporters aux stades

Samuel Eto’o est convaincu que les supporters garderont des souvenirs inoubliables de leur séjour au Moyen-Orient lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Dans un entretien avec qatar2022.qa, l’ex-international du Cameroun, qui exerce les fonctions d’ambassadeur mondial du Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC),a évoqué certains de ses lieux qataris préférés.

« J’aime beaucoup me balader au Qatar », confie le quadruple Joueur africain de l’année. « Je vais parfois au Villaggio Mall ou au village culturel de Katara, qui offre un grand choix de restaurants et boutiques. J’adore aussi l’île de Banana, c’est la destination de vacances idéale pour s’éloigner de tout. Je suis sûr que les fans trouveront de nombreux sites intéressants à visiter quand ils arriveront dans ce pays magnifique en 2022. »

Eto’o a découvert le Qatar lors de son bref passage dans les rangs du Qatar Sports Club pendant la saison 2018/19. Il pense que les supporters seront étonnés de la gentillesse de la population et du haut niveau de sécurité du pays, qui se classe parmi les nations les plus sûres du monde. « Les Qataris sont ouverts et sincères », poursuit-il. « J’apprécie aussi le fait de me sentir toujours en sécurité à Doha, comme dans le reste du pays. Cela devrait rassurer les fans qui iront au Qatar pour la Coupe du Monde. Ils vivront des moments exceptionnels en explorant le pays et en regardant les plus grands joueurss de la planète s’affronter pendant le tournoi. »

Une Coupe du Monde compacte

Eto’o a disputé quatre phases finales sous les couleurs du Cameroun et il connaît bien les problèmes logistiques auxquels les participants ont été confrontés dans les précédentes éditions. Qatar 2022 s’annonce comme l’une des Coupes du Monde les plus compactes jamais organisées, ce qui profitera tant aux fans qu’aux joueurs. Ces derniers ne seront jamais à plus d’environ une heure des huit stades et ils auront la chance de rester au même endroit tout au long de la compétition.

« Les joueurs seront moins fatigués, parce qu’ils n’auront aucun déplacement en avion à faire pour se rendre aux matches », explique-t-il. « Ils resteront basés dans la même ville. Ainsi, ils disposeront de plus de temps pour se consacrer aux entraînements et à la préparation, ce qui leur permettra d’aborder les rencontres en meilleure forme. Ils bénéficieront d’infrastructures d’élite, dont des stades neufs spectaculaires et des installations d’entraînement de pointe. Une chose est sûre, ce qu’ils vivront au Qatar les récompensera des efforts qu’ils ont déployés pour s’ouvrir les portes de l’épreuve. »

Grâce à son passage en Qatar Stars League, Eto’o a pu évaluer la qualité des joueurs qui représenteront le pays hôte en 2022. Les Bordeaux entameront le tournoi auréolés de leur titre de champions d’Asie et l’ancien attaquant les juge capables de briller sur la scène mondiale.

« Ils se battront pied à pied, parce qu’ils se sont forgé un mental de gagnant en remportant la Coupe d’Asie », estime-t-il. « Ils doivent maintenant saisir toutes les occasions de se frotter aux meilleures sélections du monde pour engranger de l’expérience. L’équipe possède de bons joueurs, dont le talentueux Akram Afif. Je leur souhaite tout le succès possible », conclut-il.





Fifa