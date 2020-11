BLANQUER : UN “ÉDUCATEUR DE LA NATION” ou un FRANC CORRUPTEUR DE LA JEUNESSE ? L’enquête menée par Médiapart et Libération établit que, sur fonds d’État, le ministre Blanquer a créé de toutes pièces et financé sans compter sur fonds d’État un syndicat jaune appelé “Avenir lycéen”. Si cette information s’avère exacte, l’ensemble des organisations progressistes de jeunesse, des syndicats enseignants, lycéens et ouvriers qu’humilient (…)

