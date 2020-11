Les images des forces de l’ordre qui évacuent avec violence le camp de migrants à peine installé place de la République à Paris ont choqué. L’opération particulièrement musclée contre cette installation encadrée par des associations, alors que des migrants se trouvaient en errance dans les rues de Paris depuis l’évacuation d’un autre campement au nord de la capitale, donne un écho très particulier aux propos tenus par Emmanuel Macron, en juillet 2017, lors d’un discours à retrouver dans la vidéo ci-dessous.

« La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, ou perdus. C’est une question de dignité. C’est une question d’humanité et d’efficacité », expliquait alors le Président de la république.

Après l’évacuation du camp de Saint-Denis, plus de 3 000 personnes, principalement des hommes afghans, avaient bénéficié d’une mise à l’abri dans des centres d’accueil ou des gymnases en Ile-de-France.

Errance dans les rues

Entre 500 et 1 000 personnes se trouvaient depuis en errance dans les rues en lisière de Paris, selon les associations qui leur viennent en aide et dénoncent des abus policiers. « On ne répond pas à la misère par la matraque. La mise à l’abri des migrants du campement de Saint-Denis restés à la rue est urgente, indispensable, indiscutable. Il en va de l’honneur de la République française », a réagi Delphine Rouilleault, directrice générale de France terre d’asile, association et opérateur de l’Etat sur la gestion des campements. Migrants évacués à Paris : « Les ordres donnés aux policiers face à ces exilés sont une honte »

Après avoir évacué ce campement informel en arrachant les tentes à des exilés qui se trouvaient parfois encore à l’intérieur, les forces de l’ordre ont ensuite usé de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement dans les rues du centre de Paris pour disperser les groupes de migrants et de militants associatifs, comme on le voit dans la vidéo ci-dessous.

Olivier Faure : « L’ADN de la gauche, c’est la défense de la laïcité »

La violence de l’opération policière place de la République suscite une vague d’indignation à travers toute la France, dans le milieu associatif et politique.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a annoncé que « la police des polices » avait été saisie.

« Des images choquantes » : Darmanin contre « l’article 24 » ?