USA: Biden va nommer Yellen secrétaire au Trésor

WASHINGTON (Reuters) – Joe Biden devrait choisir l’ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen pour le poste de secrétaire au Trésor, qu’elle serait la première femme à occuper, a-t-on appris lundi auprès de deux alliés démocrates du président élu des Etats-Unis.

Un porte-parole de la campagne de Joe Biden a refusé de s’exprimer sur le sujet. Janet Yellen, jointe au téléphone, n’a pas non plus voulu répondre aux questions sur cette éventuelle nomination.

Agée de 74 ans, Janet Yellen a présidé la Fed de 2014 à 2018 après en avoir été la vice-présidente les quatre années précédentes.

Sa désignation à la tête du Trésor, évoquée en premier par le Wall Street Journal, pourrait faire consensus car elle est expérimentée et appréciée aussi bien par le Congrès, les dirigeants financiers internationaux, les milieux d’affaires et l’aile dite progressiste de la classe politique américaine.

Son passé à la tête de la Fed pourrait en outre favoriser une coordination étroite entre les politiques monétaire et budgétaire.

Janet Yellen a plaidé en faveur d’un effort budgétaire accru pour aider l’économie américaine face à la crise du coronavirus et elle qualifie régulièrement le creusement des inégalités aux Etats-Unis de menace pour les valeurs et l’avenir du pays.

Fille d’un médecin libéral et d’une institutrice à Brooklyn, à New York, elle est titulaire d’un doctorat en économie de l’université de Yale et a enseigné l’économie à l’Université de Californie à Berkeley, à Harvard et à la London School of Economics (LSE).

(David Lawder et Trevor Hunnicutt; avec Tim Ahmann et Eric Beech; version française Bertrand Boucey)