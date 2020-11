Pompili et Dupond-Moretti annoncent la création d’un « délit d’écocide »

L’annonce se veut en partie une réponse aux attentes des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat : le gouvernement va créer un « délit d’écocide » pour punir les atteintes les plus graves à la nature et des juridictions spécialisées, annoncent dans le « Journal du Dimanche » Barbara Pompili et Eric Dupond-Moretti.

« Nous allons inscrire dans notre droit des peines renforcées pour les atteintes à l’environnement, des contrôles plus efficaces et un fonctionnement de la justice plus spécialisé », explique la ministre de la Transition écologique.

Les peines encourues iront de trois à dix ans d’emprisonnement, et les amendes de 375000 à 4,5 millions d’euros. « Autrefois vous polluiez, vous gagniez, demain vous polluerez, vous paierez jusqu’à dix fois le bénéfice que vous auriez fait si vous aviez jeté vos déchets dans le fleuve », prévient le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti.

« Je souhaite que l’on soit extrêmement dissuasif. » L’Etat sommé de montrer qu’il prend des engagements climatiques : « Un peu tôt pour parler d’une révolution juridique »

Un deuxième délit, qui pénalisera « la mise en danger délibérée de l’environnement » sera par ailleurs crée, et sera passible d’un an de prison et de 100.000 euros d’amende. Contrairement au premier, les sanctions pourront s’appliquer y compris quand la pollution n’a pas encore eu lieu, précise le ministère de la Transition écologique. « C’est en fait la traduction, en des termes juridiques précis, de ce que demandaient les promoteurs historiques de la reconnaissance de l’écocide », assure Barbara Pompili.

« Le sans filtre est piétiné »

Cette annonce rassurera-t-elle les « 150 » ? Pas sûr. Car contrairement à ce que souhaitaient les membres de la Convention citoyenne, c’est la notion de délit qui est retenue, et non celle de « crime » d’écocide. « Dès le départ, le président avait indiqué que la rédaction proposée pour l’écocide ne pouvait pas être retenue telle quelle. […] Nous créons donc un délit d’écocide », défend Barbara Pompili. « L’écocide ne peut pas être traduit en crime, pour des questions de proportionnalité entre l’infraction commise et la sanction encourue », justifie de son côté Eric Dupond-Moretti, qui affirme vouloir mettre fin « au banditisme environnemental ».

Ce choix est loin de satisfaire Marine Calmet, qui a aidé les membres de la Convention à formuler leur proposition. « Le gouvernement rebaptise le délit générique d’atteinte à l’environnement en délit d’ecocide, cela ne correspond pas à la volonté des citoyens de la Convention », souligne sur Twitter la juriste.

« Nous réclamions la reconnaissance d’un crime, sanctionnant les atteintes les plus graves à la nature en s’appuyant sur une logique écosystémique. Les ministres annoncent un délit qui sanctionnent une pollution des eaux, du sol ou de l’air. »

Reactions aux annonces du gouvernement : non, ceci n'est pas un #ecocide !

La gouvernement rebaptise son délit g…

L’« écocide », ce concept qui fait débat jusque chez les écolos

Déception aussi du côté de Cyril Dion, garant de la Convention. « Même si c’est une amélioration du droit à saluer, là encore le sans filtre est piétiné. La proposition qui sera présentée aux députés est infiniment moins ambitieuse que celle portée par la Convention », a-t-il réagi sur Twitter.

Même si c'est une amélioration du droit à saluer, là encore le « sans filtre » est piétiné. La proposition qui sera…

Même tonalité pour l’eurodéputée écologiste Marie Toussaint, cofondatrice de l’association « Notre affaire à tous »: « Le gouvernement annonce la reconnaissance de l’écocide, mais la description des mesures à venir, quoique bienvenues, ne correspond pas à la condamnation de ce grave crime contre la nature! », a-t-elle réagi sur le même réseau.

Le gouvernement annonce la reconnaissance de l'#ecocide, mais la description des mesures à venir, quoique bienvenue…

Un concept qui divise les juristes

Pour l’avocat Arnaud Gossement, spécialisé en droit de l’environnement, cet abandon de la notion de crime d’écocide n’est en revanche pas nécessairement une mauvaise nouvelle puisque deux autres idées, qu’il estime « bien plus intéressantes », sont présentées : le « délit général de pollution » et le « délit de mise en danger de l’environnement ». A l’inverse, le crime d’écocide était surtout « symbolique et assez inutile », rappelle-t-il sur son compte Twitter.

11. L'abandon du crime d'écocide est-elle une mauvaise nouvelle ? Non. Outre le fait que cette incrimination posait…

Le sujet divise en effet les juristes et les défenseurs de l’environnement, comme « l’Obs » vous l’expliquait récemment dans ses colonnes. « L’écocide n’est pas le bon outil à mettre en place si l’on veut vraiment faire avancer cette cause », y soulignait notamment le juriste Julien Bétaille, arguant qu’une telle mesure relève « plus de l’idéologie et de la démagogie que d’une volonté de répondre à la réalité des enjeux environnementaux français ».

Autre risque soulevé par certains spécialistes : celui de « populisme pénal », l’écocide faisant reposer sur une poignée d’individus une faillite collective. « Bien sûr, dans certains cas des fautes ont été commises et des responsables doivent être jugés et punis, mais, dans le cas du changement climatique, notre responsabilité est d’abord commune et politique », faisait ainsi remarquer la philosophe Catherine Larrère.