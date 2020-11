Les sites de Qatar 2022 en bonne voie

Pour marquer le début lancement du compte à rebours vers la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, qui aura lieu dans deux ans, FIFA.com fait un état des lieux des huit stades du tournoi.

Trois d’entre eux (Khalifa International, Al Janoub et Education City) ont été inaugurés et sont désormais opérationnels ; dans les cinq autres, les travaux suivent leur cours.

Les huit bâtiments seront prêts bien avant le début de la compétition, dont le coup d’envoi sera donné le 21 novembre 2022.



Al Bayt Stadium, Qatar Al Bayt Stadium, Qatar



Al Bayt Stadium, Qatar



Al Bayt Stadium, Qatar



Al Bayt Stadium, Qatar



Al Bayt Stadium, Qatar



Al Bayt Stadium, Qatar





Al Bayt Stadium

Capacité : 60 000 places

Architecte : Dar Al-Handasah

Distance du centre-ville de Doha : 43km

Les supporters qui se rendront à l’Al Bayt Stadium pourront profiter du spectacle incroyable offert par le quartier de la Fondation Aspire. Le stade, dont la forme symbolise l’hospitalité arabe, servira de cadre à neuf matches jusqu’aux demi-finales de Qatar 2022. Sa structure ressemble à une tente traditionnelle arabe (bayt al sha’ar) et dispose d’un toit rétractable à la pointe du progrès.

État :

La structure est achevée et le stade peut désormais accueillir des matches. Le terrain a été posé en un temps record. Ce site est le deuxième au Qatar à se voir décerner cinq étoiles par le Global Sustainability Assessment System (GSAS). Situé à proximité, le parc Al Bayt est, lui aussi, ouvert au public.



Al Janoub Stadium, Qatar Al Janoub Stadium, Qatar



Al Janoub Stadium, Qatar



Al Janoub Stadium, Qatar



Al Janoub Stadium, Qatar



Al Janoub Stadium, Qatar



Al Janoub Stadium, Qatar





Al Janoub Stadium

Capacité : 40 000 places

Architecte : Zaha Hadid

Distance du centre-ville de Doha : 23km

Conçu par l’architecte irako-britannique Zaha Hadid, ce stade futuriste, situé à Al Wakrah, accueillera sept matches jusqu’aux huitièmes de finale de Qatar 2022. Ses lignes rappellent les voiles des bateaux traditionnels de la région (dhow), en hommage au passé maritime de la ville. Grâce à un système de climatisation innovant et à un toit rétractable, il peut servir toute l’année.

Le bâtiment a été inauguré le 16 mai 2019, en marge de la finale de la Coupe de l’Émir. Plus récemment, des rencontres comptant pour les Zones Ouest et Est de la Ligue des champions de l’AFC 2020 ont eu lieu à Al Janoub. Le stade a également été choisi par la Confédération Asiatique de Football (AFC) pour organiser la finale de la Ligue des champions de l’AFC 2020, le 19 décembre.

Al Rayyan Stadium

Capacité : 40 000 places

Architecte : Ramboll

Distance du centre-ville de Doha : 22km

Le stade Al Rayyan représentera le meilleur de la culture qatarienne pendant sept matches de Qatar 2022, jusqu’aux huitièmes de finale. Les motifs imbriqués sur la façade extérieure symbolisent l’histoire du Qatar sous toutes ses formes, du commerce à la vie sauvage. Le paysage désertique se reflète sur les panneaux extérieurs, mais aussi à travers les zones hospitalité en forme de dunes et les stands de marchandises disséminés aux alentours.

État :

La façade, l’installation des sièges et de la surface de jeu ont été achevés récemment. Le stade sera inauguré prochainement.



Al Thumama Stadium, Qatar Al Thumama Stadium, Qatar



Al Thumama Stadium, Qatar



Al Thumama Stadium, Qatar



Al Thumama Stadium, Qatar



Al Thumama Stadium, Qatar





Al Thumama Stadium

Capacité : 40 000 places

Architecte : Arab Engineering Bureau

Distance du centre-ville de Doha : 13km (8 miles)

Le stade Al Thumama s’inspire de la gahfiya, une coiffe en tissu portée par les hommes à travers tout le monde arabe, depuis des siècles. Il s’agit du premier site de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ conçu par un architecte qatarien, Ibrahim M. Jaidah. Le stade servira de cadre à huit rencontres, jusqu’aux quarts de finale de Qatar 2022.

État :

Le toit et la façade sont terminés, tout comme l’installation des gradins. L’installation des sièges, les travaux mécaniques, électriques, la plomberie et les finitions sont toujours en cours.



Education City Stadium, Qatar Education City Stadium, Qatar



Education City Stadium, Qatar



Education City Stadium, Qatar



Education City Stadium, Qatar



Education City Stadium, Qatar





Education City Stadium

Capacité : 40 000 places

Architecte : FIA Fenwick Iribarren Architects

Distance du centre-ville de Doha : 12km (7 miles)

Le stade Education City se trouve au cœur de la Qatar Foundation, une institution consacrée à la connaissance et à l’innovation. Cette enceinte ultramoderne, construite sous le signe du développement durable, y sera parfaitement à sa place. Huit rencontres de Qatar 2022 auront lieu ici, jusqu’aux quarts de finale. Par la suite, l’équipe nationale du Qatar disputera ses matches à domicile à Education City.

Ce bâtiment est le premier site de Qatar 2022 à obtenir cinq étoiles du GSAS lors de son inauguration, en juin 2020. Education City a également accueilli des rencontres comptant pour les Zones Ouest et Est de la Ligue des champions de l’AFC 2020.



Khalifa International Stadium, Qatar Khalifa International Stadium, Qatar



Khalifa International Stadium, Qatar



Khalifa International Stadium, Qatar



Khalifa International Stadium, Qatar



Khalifa International Stadium, Qatar



Khalifa International Stadium, Qatar





Khalifa International Stadium

Capacity: 40 000 places

Distance du centre-ville de Doha : 13km (8 miles)

Le 19 mai 2019, le Khalifa International Stadium est devenu le premier stade de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ à ouvrir ses portes, à l’occasion de la finale de la Coupe de l’Emir, disputée devant plus de 40 000 spectateurs. Cette enceinte historique, située dans la zone Aspire, a déjà servi de cadre aux Jeux Asiatiques et à la Coupe d’Asie de l’AFC. Huit affiches Qatar 2022 auront lieu ici, jusqu’au match pour la 3ème place.

Le stade international Khalifa a été témoin de plusieurs grands rendez-vous sportifs ces derniers mois : les Championnats du Monde d’Athlétisme IAAF 2019, la 24ème Coupe du Golfe et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™. Cette année, le stade a également accueilli des rencontres comptant pour les Zones Ouest et Est de la Ligue des champions de l’AFC 2020.

Lusail Stadium

Capacité : 80 000 places

Architecte : Foster + Partners

Distance du centre-ville de Doha : 16km (10 miles)

Lusail Stadium et ses 80 000 places incarnent l’ambition et la passion du Qatar pour la culture arabe. Ce magnifique bâtiment tire son origine des subtils jeux d’ombre et de lumière caractéristiques des lanternes fanar. Le site se veut également un site incontournable de Lusail, une métropole résolument moderne, pensée pour répondre aux besoins de ses habitants. Le stade accueillera dix matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, y compris la finale.

État :

Le bétonnage et l’installation de la cuvette d’acier sont achevés. Les travaux sur le toit ont commencé. La construction de la structure d’acier et de la façade, les travaux mécaniques, d’ingénierie et de plomberie, ainsi que les finitions sont en cours de réalisation.



Ras Abu Aboud Stadium, Qatar Ras Abu Aboud Stadium, Qatar



Ras Abu Aboud Stadium, Qatar



Ras Abu Aboud Stadium, Qatar



Ras Abu Aboud Stadium, Qatar





Ras Abu Aboud Stadium

Capacité : 40 000 places

Architecte : FIA Fenwick Iribarren Architects

Distance du centre-ville de Doha : 10km (6 miles)

Le Ras Abu Aboud Stadium sera le premier site démontable et réutilisable de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™. Conçue par Fenwick Iribarren, cette enceinte de 40 000 places utilise pour sa construction des containers maritimes et d’autres éléments modulaires. Le stade, qui offre une vue plongeante sur la Corniche de Doha et West Bay, accueillera sept affiches de Qatar 2022, jusqu’aux huitièmes de finale.

État :

En tout, 998 containers modulaires seront utilisés pour la construction du stade. La livraison et l’installation des derniers éléments sont terminées. Bâti à partir de containers spéciaux, le poste électrique de Kahramaa a ainsi pu ouvrir ses portes. Les autres éléments structurels métalliques, dont les tiges de traction, ont été livrés et installés. L’installation des places assises est également achevée.





Fifa