« Les Éditions du Square, société gérante des titres « Hara-Kiri » et « L’Hebdo Hara-Kiri » et propriétaire du journal mensuel « Charlie », décide, devant le désastre financier que représente pour elle l’interdiction de « L’Hebdo Hara-Kiri », de créer un supplément hebdomadaire au mensuel « Charlie » afin de pouvoir continuer à faire face à ses engagements financiers et de permettre aux collaborateurs de l’ex-« Hebdo (…)

–

Citoyenneté







Source link