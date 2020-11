2 000 postes supprimés chez Danone

Pour devenir plus compétitive et augmenter ses bénéfices, la société Danone va tailler dans ses effectifs. Entre 1 500 et 2 000 postes vont être supprimés à travers le monde, et 400 à 500 postes sont concernés en France. Une position que le géant de l’agroalimentaire défend. « J’assume cet objectif qui doit faire de Danone une des entreprises les plus rentable de notre métier », a déclaré son PDG, Emmanuel Faber, dans un entretien au journal le Figaro. L’objectif de l’entreprise étant d’atteindre « une marge supérieure à 15% », toujours selon le dirigeant.



Des déclarations qui sont des réponses aux actionnaires, qui critiquent l’organisation de Danone. Beaucoup de sièges sociaux et de nombreuses directions et bureaux à travers le monde. Rien qu’à Paris, il y a deux sièges : un pour le monde, l’autre, dédié à la France. Les deux seront regroupés. Pourtant, Danone est bien loin d’être en difficulté. L’entreprise a réalisé près de 2 milliards d’euros de bénéfices en 2019.

