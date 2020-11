« Nous, les Européens ». Sortez les enfants – France 3 – 22 novembre 2020

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine « Nous, les Européens » (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction le Danemark où est née l’école hors les murs, une forme d’éducation qui se développe aujourd’hui dans toute l’Europe du Nord…

Le principe est d’élever au maximum l’enfant au plus près de la nature. Avant l’âge de 6 ans, les petits Danois sortent régulièrement au contact des éléments… et qu’importe le climat ! C’est bon pour leur développement physique, intellectuel et comportemental.

L’école de la nature danoise

> LE GRAND REPORTAGE

Quand des petits Danois vont à l’école, ils peuvent se croire dans une colonie de vacances. Ils passent toute leur journée dans une ferme pédagogique et les saisons fournissent le matériel d’enseignement aux instituteurs. Ces enfants jouissent d’une grande liberté et apprennent à leur rythme, toujours sous le regard d’un adulte…

Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Olivier Palomino.

> LES INVITES

– Mathilde Phan, professeur des écoles.

– Christelle Hugron, professeur des écoles.

– Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste, coauteure, avec Crystèle Ferjou, du livre Emmenez les enfants dehors ! Comment la nature est essentielle au développement de l’enfant (éd. Robert Laffon).

– Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste.

> Les replays des magazines d’info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique « Magazines ».

