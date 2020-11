Dans l’Eure, des gendarmes en mission de surveillance après les récentes mutilations de chevaux

Une unité un peu spéciale. Dans le département de l’Euro, ces gendarmes font partie de la BCE, la brigade de contact équin. Leurs missions : aller à la rencontre des propriétaires de chevaux et faire des rondes de contrôle. Mises en place après la vague d’attaques nocturnes de chevaux, ces patrouilles ont vocation à renforcer la surveillance.

« C’est devenu presque une psychose. Je ne dormais plus, j’allais voir mes chevaux plusieurs fois dans la nuit, même une fois que je les avais ramenés ici. Le moindre bruit me faisait sursauter et j’allais voir. Il y a eu une passe comme ça où c’était hyper stressant », se remémore Arnaud, qui possède cinq équidés.

Informer, prévenir, rassurer les propriétaires… pour ces gendarmes, il s’agit également d’apaiser les tensions. « On est allé sur des lieux où effectivement les gens étaient armés et nous disaient clairement que s’il y avait une intrusion, ils se débrouilleraient avec leurs propres moyens dont des fusils de chasse », confie Annaïg, gendarme réserviste et elle-même propriétaire de chevaux.

Quinze autres réservistes ont été engagés. Tous issus du milieu de l’équitation. Au total, pas moins de 400 signalements de mutilation sur des équidés ont été recensés depuis le printemps dernier.