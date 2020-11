Jeu concours Blu-ray : MAFIA INC.

À l’occasion de la sortie du film événement Mafia Inc., disponible en Blu-ray et DVD à partir du 18 novembre 2020, Koba Films, L’Atelier d’Images et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des Blu-ray du film, ainsi qu’un lot de Blu-ray exceptionnel composé du Blu-ray de Mafia Inc. + les films de mafia The Gang et South Wind + les thrillers espagnols Le témoin et Appel d’urgence !

Les familles Gamache et Paternò sont amies depuis trois générations. Henri Gamache est le tailleur de Frank Paternò, le parrain de mafia de Montréal. Son fils Vince est son homme de main, et sa fille Sofie est fiancée au cadet des Paternò. Quand Vince monte un gros coup pour impressionner le parrain, il attise la jalousie de l’ainé des Paternò, Giaco. La guerre éclate entre les deux héritiers. Chacun doit choisir son camp, Paternò ou Gamache. D’un côté comme de l’autre, il y a un prix à payer. Un prix colossal…

Le grand film de gangsters venu du Québec

Adapté du livre choc « Mafia Inc :Grandeur et misère du clan sicilien au Québec » écrit par André Cédillot et André Noël, le film s’inspire de la véritable et sanglante histoire du clan mafieux des Rizzuto, un empire tentaculaire devenu l’un des plus puissants du crime organisé en Amérique du Nord. Transposé au cinéma, Mafia Inc est un polar sombre, intense et brutal, digne des références du genre Les Affranchis ou Gomorra.

Entre blanchiment d’argent dans le financement d’un pont en Sicile, trafic de drogue en Amérique du Sud, luttes de pouvoir intestines, écoutes téléphoniques, règlements de comptes et drames familiaux, le spectateur est plongé au cœur de la mafia de Montréal…

Sorti en salles en février 2020, au moment où l’épidémie de Covid-19 freinait la fréquentation des cinémas, Mafia Inc a connu un beau succès au Québec avec un million de dollars de recettes en trois semaines !

La presse québécoise a particulièrement soutenu le film :

« Cette fresque fait tout exploser sur son passage! » METRO

« Polar sombre et efficace » JOURNAL DE MONTREAL

« Un hommage réussi à un genre emblématique » FILMS DU QUÉBEC

« Un très bon cru » **** LE DEVOIR

« Une redoutable efficacité » **** LA PRESSE

En VOD / DVD / BLU-RAY le 18 novembre 2020

143 minutes / Langues : Français et VO québécoise sous-titrée français

DVD à 14,99€ TTC et Blu-ray à 16,99 € TTC prix public conseillé

Egalement disponible en VOD & Achat digital sur toutes les plateformes

Édité par KOBA FILMS et L’ATELIER D’IMAGES







Règlement du jeu concours Mafia Inc :

Du 18 novembre au 2 décembre 2020 à minuit, répondez correctement aux questions posées et indiquez vos coordonnées complètes. Vous gagnerez peut-être le lot de Blu-ray exceptionnel composé du Blu-ray de Mafia Inc. + les films de mafia The Gang et South Wind + les thrillers espagnols Le témoin et Appel d’urgence !, dans la limite d’une seule participation par foyer. Toute participation incomplète (champ non rempli) ne pourra être prise en compte. Par ailleurs, vous augmenterez vos chances en partageant cet article sur Facebook, Twitter et Google+ (+1 chance maximum par réseau, en mettant le lien dans les commentaires ci-dessous).

Le premier gagnant tiré au sort recevra le lot de Blu-ray exceptionnel composé du Blu-ray de Mafia Inc. + les films de mafia The Gang et South Wind + les thrillers espagnols Le témoin et Appel d’urgence.

Le deuxième gagnant tiré au sort recevra un Blu-ray de Mafia Inc..

Le troisième gagnant tiré au sort recevra un Blu-ray de Mafia Inc.

Critique-film.fr ne pourra être tenu responsable de la non distribution des lots.

Jeu réservé à la France Métropolitaine, Corse incluse.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail.

