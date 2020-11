Argentine et Brésil en tête, Équateur en fête 

Importantes victoires pour l’Argentine, le Brésil et le Venezuela

Score record pour l’Équateur contre la Colombie

La Bolivie s’offre un premier point

Cinq rencontres étaient au programme de la quatrième journée de qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. L’Argentine et le Brésil, vainqueurs, continuent à faire la course en tête, tandis que l’Équateur confirme sa bonne forme avec une éclatante victoire contre la Colombie.

Résultats

Équateur 6-1 Colombie

Venezuela 2-1 Chili

Uruguay 0-2 Brésil

Paraguay 2-2 Bolivie

Pérou 0-2 Argentine

L’affiche

Uruguay 0-2 Brésil

Sans Neymar, le Brésil a magnifiquement négocié un déplacement difficile à Montévidéo et enregistré une quatrième victoire (0-2) en quatre matches dans ces éliminatoires. Avec un but chacun en première mi-temps, Arthur et Richarlison ont été les bourreaux des Uruguayens, qui se retrouvent à la cinquième place avec six points, et devront en plus se passer d’Edinson Cavani, exclu en seconde période, pour le prochain match, face à l’Argentine en mars 2021.

Les autres rencontres

Pérou 0-2 Argentine

L’Argentine aussi s’est imposée à l’extérieur lors de cette quatrième journée, un succès net contre le Pérou (0-2) qui conforte sa deuxième place avec 10 points sur 12 possibles. Nicolas Gonzalez et Lautaro Martinez ont fait la différence en première mi-temps, tandis que Lionel Messi est monté en gamme après la pause sans pour autant concrétiser sa forme éblouissante au tableau d’affichage. En six matches de qualification pour la Coupe du Monde contre les Péruviens, Messi n’a jamais réussi à faire trembler les filets…

Paraguay 2-2 Bolivie

La Bolivie a enfin marqué son premier point dans cette campagne, avec un nul (2-2) arraché au Paraguay, à Asuncion. L’hôte a ouvert le score par Angel Romero, mais a craqué deux fois avant la pause sur des buts signés Marcelo Martins et Boris Cespedes. L’Albirroja a jeté toutes ses forces dans la bataille après la pause, et a réussi à égaliser par Kaku. Invaincus, les Paraguayens n’ont cependant que six points en quatre journées.



Qatar 2022 : Éliminatoires Amérique du Sud (17/11) Xavier Arreaga of Ecuador celebrates after scoring



Michael Estrada of Ecuador celebrates after scoring the third goal – Ecuador v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Robert Arboleda of Ecuador celebrates scoring the first goal – Ecuador v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Robert Arboleda of Ecuador celebrates after scoring the first goal – Ecuador v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Luis Mago of Venezuela celebrates – Venezuela v Chile – South American Qualifiers for Qatar 2022



Arturo Vidal of Chile celebrates after scoring – Venezuela v Chile – South American Qualifiers for Qatar 2022



Luis Mago of Venezuela celebrates with teammates – Venezuela v Chile – South American Qualifiers for Qatar 2022



Arturo Vidal (L) of Chile argues with Wilker Angel (R) of Venezuela during a match between Venezuela and Chile



César Pinares of Chile reacts on the pitch after being injured – Venezuela v Chile – South American Qualifiers for Qatar 2022



Salomón Rondón of Venezuela celebrates after scoring the second goal of his team – Venezuela v Chile – South American Qualifiers for Qatar 2022



Salomon Rondon of Venezuela celebrates after scoring the second goal



Players of Venezuela celebrate after defeating Chile in World Cup qualifying



Tite head coach of Brazil greets Oscar Tabarez head coach of Uruguay – Uruguay v Brazil – South American Qualifiers for Qatar 2022



Renan Lodi, Gabriel Jesus and Roberto Firmino of Brazil enter the field before their World Cup qualifier in Uruguay



Renan Lodi of Brazil fights for the ball with Edinson Cavani of Uruguay during a World Cup qualifier



Arthur of Brazil celebrates with team-mates after scoring against Uruguay in their World Cup qualifier



Richarlison of Brazil celebrates with team-mates after scoring against Uruguay in their World Cup qualifier



Richarlison of Brazil runs for the ball during a match between Uruguay and Brazil – Uruguay v Brazil – South American Qualifiers for Qatar 2022



Uruguay v Brazil – South American Qualifiers for Qatar 2022



Edinson Cavani of Uruguay argues with referee Roberto Tobar after being sent off against Brazil in their World Cup qualifier



Nahitan Nandez of Uruguay fights for the ball with Renan Lodi of Brazil during their World Cup qualifier



Players of Bolivia and Paraguay stand during the national anthem before their World Cup qualifier



Angel Romero of Paraguay converts a penalty to open the scoring against Bolivia



Angel Romero of Paraguay celebrates after scoring the first goal



Marcelo Martins (R) of Bolivia celebrates with team-mates after scoring his team's first goal



Marcelo Martins (C) of Bolivia celebrates with team-mates after scoring his team's first goal



Boris Cespedes (L) of Bolivia celebrates with team-mates after scoring his team's second goal



Kaku of Paraguay celebrates after scoring



Erwin Saavedra of Bolivia competes for the ball with Gaston Giminez of Paraguay



Lionel Messi of Argentina warms up prior to a match between Peru and Argentina



Players of Argentina and Peru stand during the national anthem



Nicolas Gonzalez of Argentina (C) celebrates with team-mates after scoring against Peru in their World Cup qualifier



Yoshimar Yotun of Peru vies for the ball with Lautaro Martinez of Argentina



Nicolas Gonzalez of Argentina celebrates with team-mates after scoring against Peru in their World Cup qualifier



Nicolas Gonzalez of Argentina scores the first goal against Peru in their World Cup qualifier



Lautaro Marti­nez of Argentina celebrates after scoring against Peru in their World Cup qualifier



Lionel Messi of Argentina gestures during the Word Cup qualifier against Peru



Leandro Paredes of Argentina kicks the ball against Pedro Aquino of Peru in their World Cup qualifier



Lionel Messi of Argentina (C) looks on during the World Cup qualifier against Peru





Équateur 6-1 Colombie

L’Équateur a signé le carton de cette quatrième journée à domicile contre des Colombiens (6-1) en mauvaise posture avec une deuxième lourde défaite consécutive après le cinglant revers concédé à domicile face à l’Uruguay (0-3). La Tri avait déjà quatre longueurs d’avance après 40 minutes de jeu grâce à Robert Arboleda, Angel Mena, Michael Estrada et Xavier Arreaga.

James Rodriguez a réduit l’écart avant la pause, mais les Cafeteros ont à nouveau multiplié les approximations défensives en seconde période, craquant à deux reprises face à Gonzalo Plata et Pervis Estupinan.

Venezuela 2-1 Chili

Chez eux, les Vénézuéliens ont récolté leurs premiers points dans ces éliminatoires grâce à Salomon Rondon qui a inscrit le but de la victoire à dix minutes du coup de sifflet final. C’est la première fois de son histoire que le Venezuela parvient à battre la Roja chez lui en éliminatoires de la Coupe du Monde, et c’est seulement le deuxième succès de la Vinotinto en 15 rencontres entre les deux pays (11 défaites, deux nuls).





