vers un contrôle par le Parlement ?

C’est le sujet le plus tabou de l’Etat : les ventes d’armes à l’étranger, notamment aux dictatures. En France, ce commerce si lucratif et si pourvoyeur d’emplois ne fait toujours pas l’objet d’un contrôle indépendant. Seule une commission interministérielle dont l’activité est secrète a voix au chapitre. Jamais le Parlement. A aucune étape. Et cela, à la différence d’autres pays européens, comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne. C’est pour mettre un terme à cette exception typiquement hexagonale et pour éviter que le scandale des armes françaises dans la guerre au Yémen ne se reproduise, que deux députés, Jacques Maire (LREM) et Michèle Tabarot (LR), proposent un contrôle parlementaire des ventes d’armes. Après deux ans d’auditions, de voyages et d’études, ils présentent ce mercredi matin 18 novembre un rapport dans ce sens à la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée, document que « l’Obs » a consulté.

En voici les idées principales, présentées par Jacques Maire :

1/ Le rapport insiste sur les matériels à double usage dont la dangerosité est trop souvent minimisée. « En fait, ces outils – essentiellement de surveillance sociale − sont beaucoup plus dangereux pour les citoyens que les Rafales, les missiles ou les frégates », explique Jacques Maire. Des exemples ? « Savez-vous que la société civile égyptienne a été éradiquée grâce à des outils de contrôle des réseaux sociaux fournis par une entreprise française ? demande le député. Au départ, le client a assuré qu’il