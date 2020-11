Jeu Concours THE WRETCHED : Indice #1

The Wretched rend hommage aux meilleures productions des années 80, que revendiquent régulièrement les deux réalisateurs du film, Brett et Drew T. Pierce.

A la façon des frères Duffer sur la série Stranger things, ou du collectif RKSS sur le thriller Summer of 84, ils se sont, entre autres, inspirés de nombreux films-cultes des années 80, qui les fascinaient au plus haut point. Ainsi, ils déclaraient en novembre dernier à nos confrères de Rue Morgue :

« Notre père – Bart Pierce – était un technicien en effets spéciaux, ayant notamment travaillé sur le Evil Dead original, et nous étions à la fois fascinés et terrifiés par cette expérience sur le plateau lorsque nous étions enfants. Nos premières expériences vis à vis du cinéma de genre sont d’ailleurs liées des films comme Les griffes de la nuit, Poltergeist et Vampire, vous avez dit vampire ? Nous nous régalions de tous ces films d’horreur. C’en était devenu une obsession malsaine ! »

Honneur suprême : Sam Raimi, réalisateur de la trilogie Evil Dead, a publiquement reconnu son admiration pour les fils de son ancien collaborateur, et plus particulièrement pour The Wretched :

« Diaboliquement fun ! Un mélange tordu de contes de fées et d’horreur »

The Wretched sera disponible en Blu-ray, DVD et VOD le 2 décembre sous les couleurs de Koba Films.

==> Explorez les différents liens présents sur cette page, vous y trouverez peut-être une photo indice qui vous permettra de reconstituer le mot mystère !

