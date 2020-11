Pour les étudiants dont les repas se ressemblent tous faute de temps et/ou d’argent, l’agence sanitaire Santé Publique France vient de lancer une campagne proposant plusieurs idées de recettes à réaliser en « 2-2 » qui changent de d’habitude mais qui restent rapides à faire, pas chères et équilibrées. Un bon moyen de cuisiner un peu plus souvent, sans se ruiner et pas besoin d’être un grand chef pour les réussir !





Sante magazine