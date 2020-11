En cet automne 2020, rien ne semble pouvoir arrêter les trafiquants, même pas le coronavirus. Ainsi, le premier confinement, en mars, n’a pas freiné leur activité. Les produits ne passaient plus par la route ? Les voies maritimes ont été renforcées. Plus de deal dans la rue ? Les réseaux ont noyauté les services de livraison, permettant aux consommateurs de se faire livrer chez eux. Enquête et reportages dans un milieu qui connaît une croissance sans précédent.







