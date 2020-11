Comment optimiser l’immersion dans ses films avec le traitement acoustique ?

ARTICLE SPONSORISE

Afin de profiter pleinement de ses films, différents produits existent. C’est notamment le but des produits de traitement acoustique. Ces derniers permettent d’optimiser l’ambiance sonore pour ainsi s’immerger totalement dans le film. Aujourd’hui, la totalité des cinémas sont traités acoustiquement. Vous remarquerez notamment que les murs, plafonds et sols sont recouverts de matériaux absorbants (souvent de la moquette et du tissu tendu). Les cinémas haut de gamme joue notamment sur cela en utilisant des matériaux encore plus performants avec notamment l’ajout de diffuseurs.

Dans cet article, nous parlerons de PYT Audio, une société spécialisée dans les études acoustiques. Ce fabricant de produits se démarque par des produits haute-performance, 100% français, recyclés et recyclables.

Des produits efficaces et encensées

PYT Audio est une entreprise française innovante qui propose des panneaux acoustiques décoratifs et écologiques. Ayant créé des produits avec une ingénierie unique, l’entreprise propose des produits brevetés qui ont d’excellentes performances au regard de leur faible épaisseur. Ceci leur permet d’être facilement installables et très décoratifs.

De nombreux magazines tels que On Mag, 6Moons, Musictech, Audiophile Magazine, Mono & Stéréo, Hors Chant, et bien d’autres, ont vanté les mérites de leurs produits. De même, la société a réalisé l’acoustique de plus d’une dizaine de home cinéma.

Fort de son positionnement d’expert sur son marché, PYT Audio propose des tutoriels pour tout savoir sur les panneaux acoustiques.

Une société acoustique aux valeurs bien ancrées

La marque fait très attention à son impact sociétal. Elle respecte ainsi des engagements éthiques qui lui semblent important à ses yeux. Ses produits sont notamment développés et produits en France, à l’aide de nombreux fournisseurs locaux.

De plus, leurs produits n’émettent pas de COV, les emballages répondent au critère FSC et les partenaires de cette société sont certifiés PEFC. La marque utilise notamment des matières premières issues de l’économie circulaire. Ceci lui a permis d’obtenir différentes distinctions dont le label « Initiative Remarquable ».

Enfin, la société s’investit auprès d’associations responsables, comme l’audio de France ou les Journées Nationales de l’Audition (JNA).