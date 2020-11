Trump évoque une victoire de Biden, mais refuse la défaite

Donald Trump a semblé reconnaître pour la première fois dimanche que son rival démocrate Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle aux Etats-Unis, avant de rapidement préciser qu’il refusait de reconnaître sa défaite en raison des fraudes qui ont, selon lui, entaché le scrutin. « Il a gagné parce que l’élection était truquée », a écrit sur son compte Twitter le président républicain, en partageant une vidéo de Fox News et en réitérant ses accusations de fraudes.

Donald Trump affirme de nouveau dans son tweet que le parti républicain n’a pas pu déployer de scrutateurs dans certains bureaux de vote et d’observateurs au moment du dépouillement, notamment en Pennsylvanie, une accusation restée sans preuve jusqu’à présent. Il accuse aussi la société qui a fourni le logiciel servant à comptabiliser les voix d’appartenir à la « gauche radicale », ou encore les médias d’être complices de la fraude.

Dans un autre tweet envoyé un peu plus tard, Donald Trump a d’ailleurs précisé que Joe Biden n’avait gagné selon lui « qu’aux yeux des MÉDIAS FAKE NEWS ». « Je ne concède RIEN. Le combat n’est pas terminé. C’était une ELECTION TRUQUÉE! »

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!



