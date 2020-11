L’automne est là et avec lui la grisaille et les feuilles qui tombent. Positivons et voyons en l’automne “le printemps de l’hiver”. Suivez les conseils de Morgane Lasalarie*, professeure de yoga, de Clémentine Joachim, sophrologue certifiée et d’Oriane Jurado, naturopathe pour vivre cette saison sereinement, au naturel et en pleine forme !





Sante magazine