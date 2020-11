Principe du concours THE WRETCHED : La visite des catacombes de Paris et plein de Blu-ray à gagner !

A l’occasion de la sortie le 2 décembre en Blu-ray, DVD et VOD de The Wretched, le phénomène du film d’horreur indépendant réalisé par les frères Pierce, critique-film.fr vous proposera prochainement, en partenariat avec Koba Films de participer à un grand jeu concours qui vous permettra de gagner 2 lots exceptionnels, en plus de Blu-ray et DVD de The Wretched !

Vous pourrez en effet tenter de gagner :

Soit 2 entrées pour visiter les catacombes de Paris accompagnées d’un Blu-ray de The Wretched (date de la visite à déterminer avec vous et en fonction de la situation sanitaire)

Soit un lot composé de 6 Blu-ray de films et séries horreur et fantastique : The Wretched bien sûr, mais aussi Good Omens, The endless, Le livre perdu des sortilèges – Saison 1, Frankenstein chronicles – Saison 1 (DVD) et Lucky man – Saison 1..

Enfin, un autre Blu-ray ainsi qu’un DVD de The Wretched seront également mis en jeu.

Principe du concours :

The Wretched s’incruste dans nos pages !

Alerte sorcellerie : la créature centenaire au cœur de The Wretched semble avoir contaminé critique-film.fr, et s’est « incrustée » au sein de plusieurs de nos pages.

A partir du lundi 16 novembre, ainsi que tous les lundi et jeudi jusqu’au 30 novembre, nous publierons, sur le site et sur les réseaux sociaux, une série d’articles liés à l’intrigue, aux acteurs ou à la production de The Wretched.

Ces articles seront autant d’indices qui vous permettront de déterminer au sein de quelles pages se planque la sorcière de The Wretched. Si vous la débusquez, elle vous indiquera à chaque fois une lettre de l’alphabet.

Les cinq lettres cachées dans les pages du site vous serviront à reconstituer un mot, qui sera demandé dans le formulaire de participation au concours ! Le concours sera en ligne dès le 2 décembre.

La chasse aux sorcières est ouverte !