la crainte de fêtes moroses

Cette année, la magie de Noël va-t-elle pouvoir opérer ? Samedi 14 novembre, 41 jours avant Noël, des Bordelais ont encore une lueur d’espoir. « Je suis plutôt optimiste parce que je pense qu’on va faire des efforts ces temps-ci, ça sera peut-être pas aussi grandiose que les autres années, mais on va réussir à se retrouver« , confie un passant.

Pour l’instant, le gouvernement est resté très prudent sur les festivités. Un bon Noël est pourtant un enjeu crucial pour le moral des Français et pour l’économie. Certains clients achètent déjà leurs cadeaux en click and collect. D’ordinaire, la période des fêtes représente 50% du chiffre d’affaires des magasins de jouet. « Le click and collect, c’est une solution qu’on propose au quotidien, mais ça représente 10-15% de nos ventes aujourd’hui, donc c’est nettement insuffisant pour nous permettre de faire notre chiffre d’affaires« , rapporte Franck Mathais, porte-parole de JouéClub.

