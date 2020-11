« Je n’ai aucune espèce de sympathie pour le personnage Trump, mais… » La prestation d’Arnaud Montebourg, venu promouvoir sur France Inter son dernier livre, le 5 novembre dernier, nous avait fait tiquer. Sur le site de L’Obs, Pascal Riché avait cité ces propos pour se demander, très justement, si l’on ne s’acheminait pas vers « un trumpisme made in France » débordant largement le seul électorat de Marine Le Pen.

Et puis on n’y avait plus pensé. Il a fallu, ce matin, qu’un confrère de L’Obs se demande à voix haute ce qu’il y avait de choquant dans les propos de Montebourg, pour que l’envie vienne de les repasser au scanner des faits. Pas parce que Montebourg nous obsède – vu d’Amérique, on est plus familiarisé avec le « Nono » de Canteloup qu’avec le personnage réel – mais parce qu’il y a une ligne ténue, franchie par l’intéressé, entre le simple constat du populisme et l’adhésion à une partie du discours de Trump.

Reprenons donc dans le détail ce qu’a dit Arnaud Montebourg.

– Trump a protégé les couches populaires

Montebourg :

« Il y a pour moi un plébiscite pour la force (…). Derrière la force il y a la protection de toutes les couches sociales qui ont été abandonnées dans le système économique mondialisé depuis 20 ans (…). La stratégie de Trump, c’est bien de protéger les classes populaires. »

Oui, le vote Trump a bel et bien été un plébiscite pour la force. Si quelqu’un en doutait encore, l’attitude de Trump et des républicains depuis le 3 novembre, refusant d’accepter le verdict d’une élection parfaitement régulière, devrait dissiper la moindre ambiguïté.

Et Montebourg a raison de noter que Trump s’est « vendu » comme défenseur des classes populaire, en 2016 : il était le milliardaire désintéressé se battant contre un « establishment global corrompu », volant au secours des « hommes et femmes oubliés de l’Amérique ». « Les travailleuses et travailleurs dans le monde (…) sont fatigués de se voir imposer ce que nous appelons “le parti de Davos” », expliquait son stratège Steve Bannon. Une fois élu, Trump avait défendu son plan de baisses d’impôt, en 2017, en insistant : « Les riches ne bénéficieront absolument pas de ce plan ».

Voilà pour le discours populiste. Maintenant, la réalité : la stratégie de Trump a-t-elle bien été de « protéger les classes populaires », comme l’affirme Montebourg ? La seule façon d’y répondre honnêtement est d’analyser quelles couches sociales Trump a protégées, et de voir s’il s’agit bien de celles qui ont été « abandonnées dans le système économique mondialisé ».

Qui donc a bénéficié du trumpisme ? Les plus riches. Contrairement à ce qu’il annonçait, la réforme fiscale leur a immensément profité. En 2018, première année de sa mise en oeuvre, un ménage à bas revenu a reçu un rabais d’impôt moyen de 40 dollars. Il a été de 800 dollars pour un ménage de la classe moyenne, et 33 000 dollars pour un contribuable du « top 1 % ».

Il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg. Les entreprises, donc leurs actionnaires, font aussi partie des grands bénéficiaires : en 2018, pourtant année de boom économique, les recettes fiscales provenant des entreprises ont chuté de 135 milliards de dollars.

Wall Street s’en est mis plein les poches. Sur les deux premières années d’application de la réforme fiscale, les six plus grandes banques ont économisé 32 milliards de dollars d’impôt. Les multinationales s’en sont mis plein les poches. Elle ont pu rapatrier, à des taux d’imposition très faibles, les 1 000 milliards de dollars de profits qu’elles avaient parqué à l’étranger. Les actionnaires s’en sont mis plein les poches. Sur la seule année 2018, les entreprises ont profité de leurs baisses d’impôt pour racheter 1 000 milliards de dollars d’actions, afin de doper leur cours. Et les héritiers s’en sont mis plein les poches. La loi de 2017 a doublé, à 24 millions de dollars par couple, le montant pouvant être légué à ses héritiers sans le moindre cent de droit de succession.

Et tout cela avant la pandémie, qui a encore exacerbé les injustices : entre la mi-mars et la mi-octobre de cette année, la fortune collective des milliardaires américains a fait un bond de 931 milliards de dollars (+ 32%). Les 60 plus riches possèdent désormais autant que la moitié de toute la population.

– Les couches populaires se sont mobilisées pour Trump

Montebourg :

« Toutes les classes populaires se sont mobilisées pour lui (…), il a gagné dans tous les secteurs, même chez les femmes noires. »

« Toutes les classes populaires » se sont-elles vraiment mobilisées pour Trump ? Absolument pas, si l’on en croit les sondages sortie des urnes. Dans la catégorie des bas revenus (moins de 50 000 dollars annuels, soit moins de 3 500 euros par mois), les Américains ont nettement préféré Biden (55 % contre 44 %). Même chose pour les revenus moyens (entre 50 000 et 100 000 dollars annuels, 3 500 à 7 000 euros mensuels), où l’écart est de 15 points en faveur de Biden (57 % contre 42 %).

La seule catégorie à avoir donné l’avantage à Trump (54 % contre 42 %) est celle des gros revenus (plus de 7 000 euros par mois). A noter, dans cette catégorie, un glissement significatif par rapport à 2016 : Trump progresse de 7 points dans cet électorat.

Cette image d’un Trump porté au pouvoir par les Américains les plus modestes est une légende tenace. Il est encore tôt pour avoir une vue fine de cette élection, l’étude en profondeur de l’électorat (l’American National Election Study) ne sera pas disponible avant quelques mois. Mais en ce qui concerne l’élection de 2016, cette étude a montré, pour reprendre un titre du « Washington Post », qu’« il est temps de démolir le mythe : la plupart des électeurs de Trump n’appartiennent pas la classe populaire ». Ils ressemblent en fait à l’Amérique ordinaire : 35 % ont des revenus inférieurs à 35 000 dollars par an (2 500 euros mensuels), les deux-tiers sont issus de la moitié la plus « riche » du pays.

Qu’entend Montebourg par « il a gagné dans tous les secteurs » ? Ce n’est pas clair. S’il s’agit de catégories raciales, Trump a reculé dans l’électorat le plus large, celui des Blancs. Biden, notamment, gagne 7 points par rapport à Clinton chez les hommes blancs. A cet égard, il est intéressant de se pencher sur les Etats manufacturiers du Midwest, particulièrement ciblés par les promesses anti-mondialisation et anti-désindustrialisation de Trump, et qui lui avaient assuré la victoire en 2016. Trump égale son score d’il y a quatre ans auprès des hommes blancs de Pennsylvanie, mais il perd 14 points dans le Michigan et 13 points dans le Wisconsin.

– Trump a respecté ses engagements sur le protectionnisme et la lutte contre la mondialisation

Montebourg :

« Le protectionnisme que défend Trump, qui est dans ses engagements et qu’il a respectés », consacre « le retour de la nation, cadre dans lequel doivent s’organiser les compromis pour préserver ceux qui ont été les oubliés des 25 dernières années, c’est-à-dire les classes sociales qui n’ont que leur travail pour vivre (…) C’est l’analyse du trumpisme (…), une autre façon de prendre en main l’économie. »

On a déjà répondu à la question de savoir si Trump avait ou non privilégié « les classes sociales qui n’ont que leur travail pour vivre ». Il a très nettement favorisé la classe des rentiers, des héritiers et des actionnaires.

La question que pose Montebourg est la suivante : les électeurs de Trump ont-ils voté pour lui, après quatre années de pouvoir, parce qu’il avait « respecté ses engagements » en matière de nationalisme économique ? L’effritement du vote blanc, dans la « ceinture de rouille » du Midwest, semble indiquer le contraire. Reste cette question : a-t-il vraiment « respecté ses engagements » ?

S’il s’agit de savoir s’il a bien été protectionniste, la réponse est « oui, mais »… Trump a bien lancé une guerre commerciale avec la Chine, et il est clair que Biden ne reviendra pas à la politique commerciale conciliante des années Clinton, Bush ou Obama. Mais sur un autre front, contrairement à ce qu’affirme Montebourg, il n’a en aucune façon « démantelé l’ALENA », l’accord de libre-échange nord-américain. Le nouvel accord péniblement renégocié par son administration ne diffère de l’original que sur des points secondaires. Dernier bémol, quant à l’enthousiasme de Trump pour le nationalisme économique : les multinationales américaines ne se sont jamais aussi bien portées, dopées, comme on l’a vu, par un énorme cadeau fiscal.

S’il s’agit maintenant de savoir si Trump a tenu les promesses liées à son protectionnisme, la réponse est non – ce qui explique qu’il n’en ait tiré aucun avantage électoral en 2020. Comme L’Obs le rappelait avant l’élection, les nouvelles usines automobiles qu’il avait promis au Midwest sont au nombre de… une, qui assemblera des Jeep dans la banlieue de Detroit. Dans le même temps, General Motors a acté la fermeture de quatre usines, dont deux dans le Michigan (l’une d’elles a depuis redémarré).

Au total, les vieilles industries du Midwest et du Nord-Est continuent d’être à la traîne par rapport au reste du pays. Dans la « ceinture industrielle » qui va du Wisconsin à la Pennsylvanie, la croissance des emplois dans le secteur privé, entre le premier trimestre de 2017 et celui de 2020, a été égale ou inférieure à 2 % selon les Etats, contre 4,5 % pour l’ensemble du pays et plus de 6 % au Texas ou en Californie.

Qu’en est-il du bilan du protectionnisme, si cher à Montebourg ? La guerre commerciale avec la Chine a eu un coût élevé. D’abord sous la forme de subsides fédéraux massifs aux agriculteurs américains (environ 100 milliards de dollars sur quatre ans). Ensuite, au vu des conséquences sur l’emploi : selon une étude de la Fed, les tarifs douaniers ont fait croître l’emploi de 0,3 % dans les industries exposées à la concurrence avec la Chine, mais ces gains sont plus qu’annulés par une chute de 1,1 % de l’emploi manufacturier, causée par le surcoût des composants chinois, et de 0,7 % due aux mesures chinoises de rétorsion. Enfin, ce sont les Américains, et non la Chine, qui ont payé les surcoûts liés aux droits de douane : ces derniers auront réduit de 1 277 dollars le revenu moyen des ménages en 2020, selon un rapport de l’Office budgétaire du Congrès.

– Trump a écouté ces voix que l’« élite » politique ignore

Montebourg :

« Il a écouté son peuple »

Trump a-t-il redonné la parole à une Amérique qui se sentait oubliée, exclue par le pouvoir politique ? Sans aucun doute, c’est le propre du populisme. Il a « écouté son peuple », mais l’a-t-il entendu ? Pour répondre par l’affirmative, il faudrait pouvoir pointer du doigt une ou des politiques ayant favorisé ce « peuple ».

S’il s’agit des classes populaires, on a montré que cela n’était le cas ni dans sa politique fiscale, ni dans sa politique commerciale. On aurait pu allonger la liste. Sa politique en matière de santé a pénalisé les ménages modestes. Sa politique en matière de bas revenus n’a rien fait pour relever le salaire minimum, alors qu’il avait exprimé son soutien, en 2016, à un salaire minimum à 10 dollars de l’heure. Sa politique sociale a consisté à démolir les protections des salariés et des syndicats. Et ainsi de suite.

Pour conclure, laissons la parole à deux experts, cités dans un excellent article de « Rolling Stone ». Le premier est Mark Blyth, co-auteur de l’essai « Angrynomics » et économiste à Brown University :

« Il existait une coalition toute prête de gens qui n’avaient pas bénéficié des dernières 40 années de prospérité. Trump sait comment « travailler » une salle. Le mec déboule et dit : « J’ai pigé. Je suis votre voix. Tout ça, c’est la Chine : ils ont piqué tous vos jobs ». »

Trump s’est servi de ce ressentiment comme d’un effet de levier, explique Blyth, il en a été le miroir, ce qui lui a permis de « procéder à cette incroyable redistribution de richesse vers le haut, à lui et à sa classe, tout en maintenant une impression de connexion avec les gens auxquels il nuisait le plus. »

L’autre commentaire, similaire, provient de Chuck Collins, directeur du programme sur l’inégalité à l’Institute for Policy Studies :

« Trump fait partie de cette tradition de populisme bidon, disant qu’il va aider des communautés des laissés pour compte, puis défendant un programme exactement à l’opposé. »

C’est cela qui choque, dans le commentaire de Montebourg. Il aurait pu rappeler que Trump a révélé, ou réveillé, un mécontentement profond dans la population américaine. C’est une évidence. Mais un « plébiscite » ? Un homme qui a « respecté ses engagements » ? Un « protecteur de toutes les couches sociales » ? Un homme qui a « écouté son peuple » ? De telles contre-vérités sont dangereuses, irresponsables. Et certainement non désintéressées.