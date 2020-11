Le terme remigration est un néologisme pour désigner le retour forcé ou non des immigrés non Européens dans leurs pays d'origine. Quelles seraient les raisons et les modalités de cette remigration ? Le flot migratoire qui s'écoule chez nous depuis des décennies venant du Maghreb et de l'Afrique, nous a frappés d'un cancer islamiste qui étend ses métastases partout dans le pays et dans toutes nos institutions. Il faut arriver à corriger corriger dans le calme, le (…)

