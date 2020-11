La Maison-Blanche se prépare à un second mandat de Trump, comme si de rien n’était

La Maison-Blanche se prépare à un second mandat de Donald Trump, a affirmé vendredi 13 novembre un conseiller économique du milliardaire républicain qui refuse de concéder sa défaite à l’élection présidentielle du 3 novembre.

« A la Maison-Blanche nous continuons à travailler en considérant que Trump va avoir un second mandat », a déclaré Peter Navarro, un des conseillers économiques du président sortant, sur Fox Business.

La folle stratégie du camp Trump pour tenter une dernière fois de renverser l’élection présidentielle

« Je pense qu’il est vraiment important […] de comprendre que nous voulons des bulletins de vote vérifiables, un scrutin qui puisse être certifié et une enquête sur le nombre croissant d’allégations de fraude faites par des témoins qui ont signé des déclarations écrites sous serment », a-t-il ajouté.

White House Trade Adviser Peter Navarro: “We’re moving forward here at the White House under the assumption that th… https://t.co/Tsp7OPA5Ao

—therecount(@The Recount)