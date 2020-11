La folle stratégie du camp Trump pour tenter une dernière fois de renverser l’élection présidentielle

Les partisans de Donald Trump n’ont pas dit leur dernier mot. Les multiples déconvenues du président sortant, après le rejet d’une grande partie de ses recours devant la justice, ne semblent pas avoir entamé les espoirs de ses soutiens de renverser les résultats électoraux.

« Trump ouvre une période extrêmement dangereuse »

Certains de ses alliés ouvrent la porte à une autre voie impliquant les pouvoirs dévolus aux parlements locaux, comme le rapporte le site d’informations Politico. Une solution consistant à passer outre le vote des citoyens américains pour favoriser les grands électeurs soutenant Donald Trump.

« Réparer le mal »

En coulisse, certains partisans du président plaident pour que les parlements locaux des Etats-clés de l’élection, majoritairement aux mains des Républicains, envoient des listes de grands électeurs de Donald Trump au Congrès sans prendre en compte le résultat des urnes.John Ioannidis : « Trump perd, mais l’intolérance gagne »

Cette option est notamment encouragée par Donald Trump Jr, fils aîné du président sortant, ou encore par le sénateur Lindsey Graham. Ce dernier considère que « tout devrait être sur la table ». Une idée sur laquelle s’est aligné Daryl Metcalfe, membre de la Chambre des Représentants en Pennsylvanie : « Notre corps législatif doit être préparé à utiliser toute autorité constitutionnelle pour réparer le mal. »

Nommer les grands électeurs au lieu de les élire ?

La Constitution octroie en effet des prérogatives importantes dans le domaine électoral aux parlements locaux. L’article 2 précise : « Chaque Etat nommera, selon la manière prescrite par la législature, un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a le droit au Congrès. »

Or, l’article ne stipule pas la manière dont ces grands électeurs doivent être nommés. Comme l’indique l’ouvrage « After the People Vote », la Constitution ne requiert pas que les grands électeurs soient choisis via un vote des citoyens américains, note Politico. En pratique, la désignation des grands électeurs par le vote des citoyens est la norme depuis près de deux siècles.

Que faire de Trump et que fera Trump ? Voilà les deux questions cruciales

Mais dans la mesure où les Républicains sont aux commandes dans les Etats-clés de l’élection, les partisans de Donald Trump pourraient exercer une pression sur eux. Cela reviendrait cependant à passer outre le choix des électeurs américains dans les urnes. Une telle décision pourrait évidemment s’avérer extrêmement périlleuse sur le plan politique.

Le processus a de minces chances d’aboutir

Selon Politico, ce processus ferait nécessairement intervenir dans un premier temps les tribunaux, lesquels ont déjà écarté plusieurs recours déposés par le camp pro-Trump en raison d’un manque de preuves pour étayer les accusations de fraude.

Par ailleurs, cette stratégie aurait de fortes chances d’être scrutée par la Cour suprême, la plus haute instance juridique des Etats-Unis. Il y aurait probablement un litige sur la possibilité de passer outre les résultats des élections, censés déterminer les grands électeurs.

« Trump est le maître du chaos et va tout faire pour compliquer la situation »

Autre écueil : le risque de déclencher un bras de fer au sein du Congrès. Si les Républicains ne sont pas unis, la manœuvre a peu de chances d’aboutir. Certains républicains ont déjà appelé le président sortant à reconnaître la victoire de Joe Biden et seront vraisemblablement réticents à soutenir Donald Trump dans cette stratégie. Jake Corman, le leader républicain du Sénat de Pennsylvanie, a d’ailleurs d’ores et déjà indiqué qu’il n’emprunterait pas cette voie.