Mis en examen pour viol, l’ex-adjoint d’Hidalgo Pierre Aidenbaum démissionne du Conseil de Paris

L’ex-adjoint à la mairie de Paris Pierre Aidenbaum, mis en examen pour « viol » et « agressions sexuelles » début octobre, a démissionné du Conseil de Paris, a-t-il fait savoir mercredi 11 novembre par communiqué, en réaffirmant son « innocence ».

L’élu PS justifie cette décision par la nécessité de « répondre aux autorités judiciaires en toute liberté ». Il se dit aussi « soucieux de la sereine continuité de la vie politique parisienne ».

Un ex-adjoint d’Anne Hidalgo mis en examen pour « viol » et « agressions sexuelles »

« En cohérence avec son engagement militant et par respect pour ses électeurs, Pierre Aidenbaum a décidé de démissionner de son mandat de conseiller de Paris », a-t-il écrit, précisant avoir informé la maire de Paris et le préfet. « Pierre Aidenbaum réaffirme avec force son innocence et reste confiant quant à l’issue de la procédure dont il est aujourd’hui l’objet. »

Deuxième scandale sexuel en quelques mois

La maire de Paris Anne Hidalgo lui avait demandé de démissionner à la suite de sa mise en examen, le 9 octobre. Celle-ci a été assortie d’un contrôle judiciaire qui lui interdit « le contact avec la ou les victimes et les témoins ». Il a également « l’interdiction de paraître à l’Hôtel de Ville et à la mairie d’arrondissement de Paris Centre », avait précisé une source judiciaire en octobre.

L’élu PS avait démissionné de ses fonctions d’adjoint le 14 septembre à la suite de la révélation, par la mairie de Paris, d’accusations de harcèlement sexuel de la part d’une proche collaboratrice.

Pierre Aidenbaum a été maire du 3e arrondissement de la capitale pendant vingt-cinq ans et, après la réélection d’Anne Hidalgo en juillet, adjoint à la mairie centrale chargé de la Seine. Sa démission était la deuxième sur fond de scandale sexuel auquel est confronté l’exécutif parisien depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Adjoint emblématique à la Culture d’Anne Hidalgo, Christophe Girard avait été poussé à la démission le 23 juillet en raison de ses liens avec l’écrivain Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie.