Bientôt la tech nous nourrira au nom de l’écologie

La startup Les Nouveaux fermiers a annoncé l’ouverture de sa première usine made in France de substituts végétaux de viande. La chaîne de production, dont la localisation est tenue secrète, produit déjà six tonnes de steaks, aiguillettes ou encore nuggets 100 % végétaux par jour. L’objectif est d’atteindre un rythme de 10 tonnes de production. Une annonce très mal reçue par les fédérations d’agriculteurs. La Confédération paysanne a déposé une plainte et dénonce l’utilisation du terme « fermier » dont l’objectif est « de tromper les attentes sociétales et environnementales des consommateurs pour accaparer la valeur de la mention « fermier » et faire des profits sur notre dos », réagit-elle.

Le principal syndicat agricole, le FNSEA, se range à cet avis et accuse Xavier Niel, dont le fonds d’investissement est présent dans l’entreprise, de faire une « OPA sur la viande ». « Comment peut-on croire à l’honnêteté de certains « milliardaires du numérique », initiateurs du référendum d’initiative populaire (RIP) pour les animaux qui, se drapant publiquement de vertu pour la cause animale, cherchent en réalité à réaliser une OPA sur la viande ? », s’interroge la FNSEA.

Les patrons du numérique sont de plus en plus nombreux à prendre part à ce marché. Au-delà Des Nouveaux fermiers, Xavier Niel a également investi dans 77 Foods, spécialisé dans le faux Bacon ou encore Motif Ingredients. Le créateur de Microsoft, Bill Gates, s’est aussi laissé séduire par Beyond Meat, le géant de la viande végétale qui a déjà persuadé Burger King et KFC de tester ses faux nuggets. L’avenir paraît radieux pour cette branche : selon une étude du cabinet de conseil américain AT Kearney, d’ici 2040, 60 % de la viande que nous mangerons ne sera plus issue d’animaux.

Certains prédisent aussi l’essor de la viande in vitro, fabriqué en laboratoire. Ce secteur est certes embryonnaire mais il séduit de plus en plus d’investisseurs. Il est loin le temps où le professeur hollandais Mark Post présentait le premier steak in vitro de l’histoire en 2013 pour un coût démentiel de 285 000 euros les 142 grammes. Aujourd’hui, les startups se multiplient dans ce domaine, présentant leurs produits comme des alternatives écologiques et respectant le bien-être animal alors que l’élevage est de plus en plus pointé du doigt pour son impact environnemental.