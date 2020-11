Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et prévoit de nouveaux meetings

Deux jours après que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Celui qui est toujours président américain jusqu’à janvier prochain continue de dénoncer des « fraudes électorales », sans fournir de preuves, et pourrait organiser des meetings auprès de ses partisans.

Sur Twitter, le président continue d’accuser les démocrates de triche et multiplie les allégations signalées comme « trompeuses » par le réseau social. Dimanche, il a encore dénoncé une « élection volée » avant de partir jouer au golf.

Watch @marklevinshow at 8:00 P.M. Will discuss the Mail-In Ballot Hoax!—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)