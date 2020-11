Facebook, Amazon, Microsoft… les grandes entreprises américaines tournent le dos à Trump

Aux Etats-Unis, le milieu des affaires appelle à une transition pacifique du pouvoir afin de garantir la stabilité économique. Symptôme de cette prise de position, plusieurs multinationales et figures importantes du secteur financier ont salué la victoire du tandem Joe Biden et Kamala Harris à l’élection présidentielle.

Trump battu : retour sur un voyage (presque) au bout de l’enfer

A l’heure où Donald Trump entend multiplier les recours pour contester les résultats du scrutin, ces entreprises insistent sur le respect du processus démocratique et se rangent du côté du candidat élu.

« La transition pacifique du pouvoir doit continuer »

Facebook, Amazon, Microsoft… les grandes multinationales américaines ont d’ores et déjà reconnu la victoire de Joe Biden à la présidentielle.Donald Trump laisse derrière lui un paysage international chamboulé

Brad Smith, le président du géant Microsoft, a présenté samedi ses félicitations après la victoire du tandem Joe Biden-Kamala Harris. « Comme nous l’avons fait en 2016, nous offrons nos félicitations au président et à la vice-présidente élus Joe Biden et Kamala Harris. Alors que nous avançons en tant que nation, nous regardons devant pour aider à construire des ponts pour fermer les fossés qui nous divisent », a-t-il indiqué dans un tweet.

As we did in 2016, we offer our congratulations to the President- & Vice-President-Elect @JoeBiden and… https://t.co/KJ1I1RTJtS —BradSmi(@Brad Smith)

Sur le site de l’entreprise, une partie du message écrit en 2016 pour l’élection de Donald Trump a été reprise et résonne à l’heure où le locataire de la Maison-Blanche conteste le choix démocratique des Américains.

« Chaque président élu mérite nos félicitations, nos meilleurs vœux et notre soutien pour l’ensemble du pays. La transition pacifique du pouvoir a été une part durable et vitale de notre démocratie depuis plus de deux siècles, et ça le reste aujourd’hui. »

Dans un post Instagram publié samedi 7 novembre, c’est le patron d’Amazon Jeff Bezos qui s’est fendu d’un message saluant la victoire du tandem démocrate.

Jeff Bezos salue la victoire de Joe Biden et Kamala Harris

« Unité, empathie et décence ne sont pas des caractéristiques d’une ère passée », avance celui qui n’entretient pas de bonnes relations avec le président sortant avant d’insister sur le caractère démocratique de l’élection. « En votant en nombre record, les Américains ont de nouveau prouvé que notre démocratie est forte. »

Kamala Harris, première vice-présidente de l’histoire

De son côté, la directrice des opérations de Facebook Sheryl Sandberg, a salué un « tournant historique » avec l’accès de Kamala Harris à la fonction de vice-présidente comme l’a indiqué CNBC. « Il y a des périodes où les Etats-Unis font un grand pas en avant en créant un gouvernement qui reflète la diversité du pays. Aujourd’hui est l’un de ces jours. »

« Alors que les fortes opinions et l’énorme passion ont caractérisé l’élection américaine, il en va de la responsabilité de chacun de nous de respecter le processus démocratique, et en fin de compte, le résultat », a indiqué Jamie Dimon, PDG de la banque JPMorgan Chase dans une note adressée à ses employés mercredi 4 novembre, comme l’a rapporté CNN Business.

Un atout pour la compétitivité ?

Pour l’Information Technology Industry Council, qui représente les entreprises de l’industrie des télécommunications, le respect des résultats du scrutin permet d’assurer la stabilité de l’économie.

ITI CEO @joxman’s statement on the U.S. #Election2020 outcome: https://t.co/jAmXmPSZvW https://t.co/WAqLoZW63m —ITI_TechTweets(@ITI)

« La fière tradition américaine d’une transition pacifique du pouvoir doit continuer. C’est essentiel pour fournir certitude et stabilité aux travailleurs américains et aux familles et à la communauté entrepreneuriale mondiale et pour favoriser la compétitivité américaine à travers le monde. »

La victoire de Joe Biden a eu un effet positif sur les cours boursiers. La personnalité du nouveau président, moins imprévisible que son rival républicain, est perçue, pour l’instant, comme un atout pour l’économie. « Les Bourses espèrent plus de prévisibilité et moins de volatilité », et manifestent leur « joie, que les quatre années Trump (fassent) partie du passé », a noté Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets, auprès de l’AFP.

Jay McInerney : « Biden n’aura pas la tâche facile pour apaiser les divisions »

« Les investisseurs parient sur le fait que Joe Biden mettra à nouveau plus l’accent sur la coopération internationale », a-t-il ajouté. Une posture qui trancherait avec le « America First » de Donald Trump. Ce constat est partagé par Aaron Levie, fondateur de l’entreprise Box, comme l’a noté CNBC.

This is great for American competitiveness. While there’s nothing magical Biden can do, that’s the point. Businesse… https://t.co/1cBDAqafdp —levie(@Aaron Levie)

« C’est super pour la compétitivité américaine (…) Les entreprises ont besoin d’un marché stable, de relations commerciales internationales qui ne changent pas sur un coup de tête », a-t-il assuré.

Cet accueil favorable de Joe Biden sera-t-il durable ? Pas si sûr. Dans son programme, le président prévoit d’augmenter les impôts des grandes entreprises et de taxer davantage les bénéfices qu’elles réalisent à l’étranger.