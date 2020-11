Dès janvier, Trump pourra être suspendu (voire banni) de Twitter comme n’importe qui

Donald Trump verra-t-il bientôt son précieux compte Twitter aux 89 millions d’abonnés être suspendu ? Si ses recours judiciaires n’aboutissent pas, il ne sera plus président à partir du 20 janvier prochain : aux yeux de Twitter, en plus de redevenir un citoyen américain « presque » comme les autres, il redeviendra également un utilisateur ordinaire. Et la plateforme a fait savoir à l’agence Reuters qu’il n’aurait plus droit à un traitement de faveur après la fin de son mandat.

« Ces règles concernent les dirigeants mondiaux et les candidats aux élections. Elles ne s’appliquent plus quand ces citoyens ne sont plus en fonction », a expliqué un porte-parole du réseau social.

Twitter n’a parfois pas supprimé certains tweets de « leaders mondiaux » lorsqu’ils enfreignent leurs règles car ils sont jugés « d’intérêt public ». A la place, les tweets en question sont accompagnés d’un avertissement.

Des tweets jugés trompeurs accompagnés d’un avertissement

Ces derniers jours et alors que le président américain continue de clamer sans preuve que les démocrates ont « volé l’élection » en fraudant, nombre de ses tweets – près d’un tiers ! – ont été marqués de cet avertissement les signalant comme « trompeurs ».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS… https://t.co/qGn3DXgDbb —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

La première fois qu’un tweet du président avait été marqué d’un avertissement, c’était au mois de mai, pour un tweet mettant (déjà) en cause le vote par correspondance aux Etats-Unis.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will b… https://t.co/les5rPlDLQ —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

Concernant Facebook, le réseau social n’a pas encore fait savoir ce qu’il adviendrait des publications du président contrevenant à ses règles. Reuters souligne toutefois que selon ses règles actuelles, les publications de Donald Trump ne devraient plus exempter d’un examen par les partenaires tiers de vérification après la fin de son mandat. Cette exemption ne s’applique en effet qu’aux personnalités politiques comme des candidats à une élection, titulaires de postes et membres de leurs cabinets, ainsi que les partis politiques et leurs dirigeants.