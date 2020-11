Valence se réveille, le Real en fait les frais

« LIGA – Karim Benzema et le Real Madrid avaient pris le match par le bon bout. Et puis… Valence su0027est réveillé et a fait vivre un enfer aux Madrilènes, sévèrement battus à Mestalla (4-1) lors de la 9e journée. Soler a réussi un triplé de penalties et Varane a trompé son propre portier. Valence pointe le bout de son nez dans la première partie du classement (9e), le Real est quatrième. »







