Il entretenait le suspens depuis la rentrée. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a « proposé » dimanche soir 8 novembre sur TF1 sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 à condition toutefois de réunir « 150 000 signatures de parrainage ».

« Oui je suis prêt. Je propose ma candidature mais à une condition (…) je serai candidat définitivement si et seulement si j’ai recueilli 150.000 signatures de parrainage », a-t-il déclaré au journal de 20 heures, précisant qu’aucun autre insoumis avait souhaité être candidat. Un site pour recueillir les signatures et intitulé « nous sommes pour » est d’ores et déjà en ligne.

Je suis candidat mais je demande une investiture populaire de 150 000 signatures. Tous ceux qui souhaitent aider pe… https://t.co/yrarxopT45—JLMelenchon(@Jean-Luc Mélenchon)

Jean-Luc Mélenchon est la deuxième candidat déclaré pour 2022 après la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.

