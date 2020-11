« A Atlanta, les trumpistes prient, les partisans de Biden célèbrent la victoire »

Il est midi, à Atlanta, et les télés viennent d’annoncer la victoire de Biden. Devant le Capitole, les trumpistes ne se résignent pas et continuent à crier « stop the steal ». Tandis qu’au Freedom Park, on fête la victoire de Biden en chantant « Celebration » des Kool and the Gang.







