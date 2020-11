« 13h15 le samedi ». Les épreuves d’automne – France 2 – 7 novembre 2020

Les 2 500 habitants de la commune de Rivedoux-Plage, sur l’île de Ré, dans le département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, font eux aussi face à la crise du coronavirus Covid-19 et au reconfinement…

Le maire Patrice Raffarin est au chevet des petits commerces. Il est sensible à leur colère depuis qu’ils ont dû à nouveau fermer. Pour ce document, signé Cyril Zha, Jérôme Mars, Jean-Baptiste Jacquet et Thomas Courcelle, le magazine « 13h15 le samedi » (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de Laetitia, qui a ouvert une crêperie il y a quatre ans.

Le moral tient bon

Les crêpes se vendaient bien et son affaire était florissante. Laetitia et son cuisinier Sébastien commençaient à relever la tête et leur chiffre d’affaires après la fin du premier confinement. Avec les nouvelles restrictions, ils redoutent maintenant le coup de grâce.

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, lundi 2 novembre 2020, tous les enfants à partir de six ans doivent être masqués. Un casse-tête pour Olivier Frioux, directeur de l’école primaire, mais qui n’entame pas son moral ni son engagement…

