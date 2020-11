« 13h15 le dimanche ». La grande évasion – France 2 – 8 novembre 2020

Carlos Ghosn, ancien P-dg de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui a atteint en 2017 la première place mondiale parmi les constructeurs automobiles, s’est enfui clandestinement du Japon le 29 décembre 2019 dans des conditions rocambolesques. Le dirigeant avait été arrêté à Tokyo en novembre 2018 et était en attente d’un procès, suspecté par la justice japonaise de malversations financières.

Après avoir passé plus de trois mois en prison, au centre de détention de Tokyo, et avoir été placé ensuite en résidence surveillée, Carlos Ghosn a quitté le territoire japonais dans des conditions dignes d’un film hollywoodien. Il est aujourd’hui au Liban, où il a rejoint sa femme Carole. Ils sont désormais tous les deux des fugitifs.

Un entretien exclusif à Beyrouth avec le couple Ghosn

Le Japon a émis contre le couple une notice rouge d’Interpol, c’est-à-dire un mandat d’arrêt international. Le chef d’entreprise, formé à l’Ecole polytechnique et à l’Ecole des mines de Paris, vit depuis avec son épouse sous la protection de gardes du corps dans un pays secoué par de nombreuses crises.

Pour ce document, signé Patrice Brugère, Cyril Zha et Nicolas Berthelot, le magazine « 13h15 le dimanche« (Twitter, #13h15) a rencontré en exclusivité Carlos et Carole Ghosn à Beyrouth, et mené l’enquête au Japon, au Liban, en passant par la Turquie et la France pour comprendre l’incroyable destin de l’ancien grand patron de l’industrie automobile.

