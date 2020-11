les mariages continuent d’être célébrés malgré le confinement

À Mulhouse (Haut-Rhin), la place de la mairie est vide et l’heure est solennelle. Au pied de l’escalier, des futurs mariés patientent en petit comité et se réjouissent, malgré l’absence de la famille éloignée et des amis. Le mariage a eu lieu dans des conditions très spéciales : six personnes à la fête seulement, soit le maximum autorisé, pas de baiser, ni de photo sans masque. Entre chaque cérémonie, les tables et les stylos sont désinfectés.

Pour les services de la mairie, toute une organisation doit être assurée. « Les mariés arrivent d’un côté, ne croisent pas le groupe qui sort de la mairie, s’installent, il y a la désinfection des mains, des stylos« , explique Alfred Oberlin, adjoint au maire délégué à l’état civil. Finalement, certains couples s’en réjouissent. Ils avaient imaginé leur mariage comme cela : sans cortège, sans flonflon. Peu de futurs mariés choisissent de reporter leur union en raison des conditions à poser en ce moment.

