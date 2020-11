Joe Biden toujours plus près de la Maison Blanche

Joe Biden était samedi quasi assuré de ravir la Maison Blanche à Donald Trump, même si l’annonce du vainqueur restait suspendue au dépouillement dans une poignée d’Etats-clés qui maintiennent les Etats-Unis et le monde sur les nerfs depuis quatre jours.

Le président républicain semble toujours aussi peu enclin à accepter une potentielle défaite. Dans une série de tweets matinaux, immédiatement épinglés comme « trompeurs » par le réseau social, il a de nouveau évoqué, sans preuve, des « dizaines de milliers de bulletins arrivés illégalement » et un manque « grossier » de transparence sur le dépouillement.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020