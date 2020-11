des livraisons de colis en forte hausse

Habituellement, la vente à distance ne représente que 15% du chiffre d’affaires de la Maison Berger, qui fabrique des parfums d’intérieur. Le e-commerce représente maintenant les deux tiers des commandes. « Nous sommes dans une période où nos produits fragiles doivent être expédiés de la manière la plus sécurisée possible. On a changé notre mode de fonctionnement parce qu’avec une telle augmentation de volume, la Poste va passer deux fois par jour récupérer les colis pour pouvoir les expédier le plus rapidement possible« , détaille Bruno Wable, le PDG de la société, dans l’édition du 12/13 du samedi 7 novembre.

La plateforme d’expédition de la Poste de Val-de-Reuil (Eure) fait face à une hausse inédite de l’activité. Ses emballages enveloppent déjà beaucoup de produits de Noël. « On voit qu’effectivement, les Français sont déjà sur Noël depuis début novembre, puisque cette semaine a déjà été très chargée« , confirme Jimmy Le Floch, responsable de production de la Poste Val-de-Rueil. Dans les jours qui viennent, la Poste s’attend à une hausse de 40 à 60% du trafic.

Le

Les autres sujets du