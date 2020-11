Covid: nouveau record aux Etats-Unis, Biden promet d’agir

Les Etats-Unis, le pays du monde le plus durement frappé par le Covid-19, a enregistré vendredi un nouveau record de cas quotidiens et le candidat démocrate Joe Biden, bien placé pour emporter la Maison Blanche, a promis de s’attaquer de front à la pandémie dès le « premier jour » de sa présidence.

L’épidémie explose aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde avec 236.025 décès dus au nouveau coronavirus. Un total de 127.021 nouveaux cas positifs au Covid-19 en 24 heures ont été recensés vendredi, le troisième record quotidien d’affilée, selon l’université Johns Hopkins.

Sûr de sa victoire face à Donald Trump, Joe Biden a promis de mettre en oeuvre dès le « premier jour » de sa présidence son plan d’action contre le virus.

« Cela ne pourra pas sauver les vies qui ont été perdues mais cela sauvera des vies ces prochains mois », a-t-il affirmé vendredi soir lors d’une brève déclaration, sa colistière Kamala Harris se tenant à ses côtés, masquée.

What is becoming clearer each hour is that record numbers of Americans — from all races, faiths, regions — chose change over more of the same.

They have given us a mandate for action on COVID and the economy and climate change and systemic racism.



— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020