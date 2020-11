SÉNÈQUE disait déjà : « – D’où vient alors, si elle ne résulte pas d’une exigence de la nature, l’obstination que nous mettons à nous désoler ? – C’est que nous ne nous représentons jamais un malheur avant le moment où il arrive. On dirait que nous sommes garantis par un privilège spécial et que la route que nous avons prise est plus sûre que celle des voisins : les infortunes d’autrui ne nous font pas comprendre qu’elles sont communes à toute (…)

–

Société







Source link