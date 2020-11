« Trump est le maître du chaos et va tout faire pour compliquer la situation »

BibliObs. Donald Trump a plutôt résisté dans cette élection présidentielle. La vague « démocrate » n’a pas eu lieu et ce seul fait est, selon vous, un « commentaire accablant sur la société américaine », pourquoi ?

Thomas Sugrue. Pendant quatre ans, nous avons eu un président qui a menti des dizaines de milliers de fois au peuple américain. Qui a nié les résultats les plus élémentaires et les plus incontestables donnés par les scientifiques, que ce soit à propos du changement climatique ou de la pandémie de coronavirus. Qui a entretenu et aiguisé les clivages raciaux. Qui a apporté son soutien public à des suprémacistes blancs et à des complotistes. Qui a profondément endommagé les relations entre les Etats-Unis et leurs alliés. Qui s’est lancé dans ce que j’appelle des « politiques économiques faussement populistes », posant comme le défenseur de la classe ouvrière tout en favorisant les riches, les multinationales et la finance. Qui a utilisé son mandat pour favoriser ses intérêts personnels et ceux de sa famille. Qui a systématiquement détruit l’administration américaine en la qualifiant « d’État profond » et en expliquant qu’elle n’avait qu’un but : lui mettre des bâtons dans les roues.

Et pourtant, des millions de gens ont voté pour lui.

Donald Trump capitalise avec brio sur les peurs d’une société qui a beaucoup changé ces dernières décennies. Il parvient à faire vibrer une corde qui traverse l’histoire américaine : l’ethno-nationalisme ou, pour le dire plus clairement, l’