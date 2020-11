Critique : Slalom | Critique Film

France : 2019

Titre original : –

Réalisation : Charlène Favier

Scénario : Charlène Favier, Marie Talon

Interprètes : Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

Distribution : Jour2fête

Durée : 1h32

Genre : Drame

Date de sortie : 4 novembre 2020

Charlotte Favier a subi des violences sexuelles dans le milieu du sport lorsqu’elle était adolescente. C’est en 2014, alors qu’elle était à l’atelier scénario de la Femis dans le but d’écrire un premier long métrage, qu’elle a commencé l’écriture du scénario de Slalom : pour un premier film, elle avait besoin de faire appel à ce qu’elle avait de plus fort en elle et, même si Slalom ne raconte pas sa propre histoire, il en est incontestablement imprégné. Son film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et il a reçu le soutien de la Ligue des Droits de l’Homme.





Synopsis : Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred…



Jusqu’à ce que …



Agée de 15 ans et excellente skieuse, Lyz Lopez vient d’intégrer une section de ski-études à Bourg-Saint-Maurice. Père absent, mère qui part à Marseille où elle a trouvé un travail, la situation familiale de Lyz n’est pas facile et elle doit vivre seule dans le petit studio que sa mère a loué pour elle. Quant à ses premiers rapports avec Fred, l’entraineur, ils sont du genre rugueux : il est très exigeant, que ce soit lors des entrainements sportifs que pour les études. Dans sport-études, il y a étude, martèle-t-il. Toutefois, Lyz est non seulement douée pour le ski mais aussi très accrocheuse. Elle veut réussir, elle veut gagner, et les premiers très bons résultats qu’elle enregistre ont le don d’amadouer son entraineur. L’amadouer ? Un peu trop, même, jusqu’à ce que …

Un sujet important, un film trop prévisible

Le côté très bref du paragraphe précédent, son titre et la façon dont il se termine, « jusqu’à ce que … », vous auront probablement mis la puce à l’oreille : ce film, non dénué de qualités par ailleurs, présente un défaut majeur : très vite, trop vite, n’importe quel spectateur peut deviner avec beaucoup de précision tout ce qui va se passer par la suite ! Si on ajoute une mise en scène sans grand relief (Un comble, quand on est au milieu des montagnes !), on en arrive à presque oublier le sujet du film, un sujet pourtant très important et, malheureusement, tout à fait d’actualité : les violences sexuelles dans le sport, la façon dont des prédateurs à qui sont confié.e.s de jeunes athlètes, souvent mineur.e.s, arrivent à profiter de leur statut pour abuser de certain.e.s d’entre elles/eux. Il n’est pas d’ailleurs pas anodin de noter que la Ligue des Droits de l’Homme (à quand le changement espéré vers l’appellation Ligue des Droits des Humains ?) a apporté son soutien au film de Charlène Favier : « un sujet des plus sensibles dans notre société, longtemps tabou, sur lequel il est urgent de continuer à faire la lumière ». Mise à part celle qu’on trouve indéniablement dans l’interprétation, on trouve les qualités principales du film dans la peinture de la montagne et des compétitions sportives qui s’y déroulent : l’apport d’un drone ainsi que l’utilisation d’un cadreur spécialisé pour les descentes apportent beaucoup de véracité au récit, d’autant plus que La Fédération Française de Ski a permis à la production de venir se greffer à de véritables compétitions.

Une interprétation de grande qualité