Biden s’approche de la Maison Blanche, Trump multiplie les recours

Outre-Atlantique, qui va l’emporter ? Le candidat démocrate Joe Biden est ce jeudi 5 novembre aux portes de la Maison Blanche après des victoires précieuses dans deux Etats-clés face à Donald Trump, qui s’est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire.

« Même si Trump perd, le trumpisme ne disparaîtra pas »

Avec le Wisconsin et le Michigan en poche, deuxième et troisième Etats repris à Donald Trump avec l’Arizona, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S’il remportait le Nevada (6) il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e président des Etats-Unis. Plusieurs autres Etats-clés étaient par ailleurs toujours indécis. En Pennsylvanie (20 grands électeurs), Donald Trump avait mercredi plus de 220 000 voix d’avance au total, mais son avance pourrait fondre après la prise en compte de bulletins envoyés par courrier. Ceux déjà comptés étaient à majorité pour Joe Biden.

Pour la première fois depuis 2000, les Américains ne connaissaient pas le nom de leur prochain président (qui prêtera serment le 20 janvier 2021) au lendemain du scrutin et le pays apparaît plus divisé que jamais tant l’écart entre les deux candidats est serré.

8 heures. Une participation record

Jamais autant d’Américains n’avaient participé à l’élection présidentielle. 160 millions d’électeurs ont voté, soit une participation estimée à 66,9 %, contre 59,2 % en 2016, selon le US Elections Project. Nombre d’Etats ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, encouragés en raison de la crise sanitaire. Ouvrir les enveloppes et scanner ces bulletins va prendre dans certaines villes plusieurs jours, en particulier à Philadelphie, fief démocrate.

7h45. La situation incertaine résumée en une du « New York Times »

« Joe Biden consolide son avantage dans les Etats cruciaux pendant que Donald Trump conteste le décompte des votes » titre ce jeudi le quotidien américain.

NYT front page: https://t.co/8fXZQsZUGM —SykesCharlie(@Charlie Sykes)

7h25. Cinq Etats n’ont toujours pas livrés leurs résultats

Les résulats dans le Nevada (6), la Caroline du Nord (15), la Géorgie (16), la Pennsylvanie (20) et l’Alaska (3) – le nombre entre parenthèses indique le nombre de grands électeurs dans l’Etat – ne sont toujours pas connus ce jeudi matin.

With Michigan going to Biden, here’s where the race for the White House stands now, based on the states called so f… https://t.co/8Ql7wfQzRf —nytimes(@The New York Times)

L’Arizona a été remporté par Joe Biden, dans la nuit de mardi à mercredi, selon la chaîne Fox et l’agence de presse américaine Associated Press (AP).

7h15. « Stop the count » : les pro-Trump font pression

Dans le Michigan, mercredi, emporté depuis par Joe Biden, des manifestants pro-Trump ont fait pression dans des bureaux de vote où était compté les bulletins en criant « arrêtez de compter »

#BREAKING: Large, animated crush of “stop the count” protestors trying to push their way into TCF hall in #Detroit… https://t.co/O6g613nXGX —PattersonNBC(@Steve Patterson)

7 heures. Le camp Trump multiplie les recours

L’équipe de campagne de Donald Trump a annoncé une première offensive judiciaire, dans le Wisconsin, remporté par Joe Biden avec un écart de moins de 1% selon des résultats quasi-complets, selon plusieurs médias américains. Les républicains veulent demander un recomptage des suffrages et ont demandé à un juge local de réexaminer les bulletins déjà comptés.

Ils ont également déposé un recours pour obtenir la suspension du dépouillement dans l’Etat-clé de Pennsylvanie, à l’issue toujours incertaine. « Nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence », a indiqué Bill Stepien, le directeur de campagne de Donald Trump.

6h30. Biden s’engage à rejoindre l’accord de Paris au premier jour de sa présidence

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden s’est engagé à rejoindre l’accord de Paris sur le climat, dont les Etats-Unis sont officiellement sortis mercredi, au premier jour de sa présidence.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Admini… https://t.co/7dT22UeN7h —JoeBiden(@Joe Biden)

« Aujourd’hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l’accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra », a-t-il tweeté, évoquant le 20 janvier 2021, date à laquelle le prochain président prendra ses fonctions.

Pendant ce temps, les Etats-Unis sont sortis de l’accord de Paris (mais peut-être pas pour longtemps)