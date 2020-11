Une avance de Trump en trompe-l’œil ? Pourquoi le vote par correspondance peut tout changer

« Nous tirons la sonnette d’alarme et affirmons qu’il y a une vraie possibilité que les données qui apparaîtront le soir de l’élection donneront une victoire incroyable pour Trump. » En septembre, le PDG de l’entreprise Hawkfish, une agence américaine de données politiques, alertait sur une avance en trompe-l’œil de Donald Trump au soir de l’élection.

Sept Etats poursuivent le dépouillement, Biden et Trump au coude-à-coude

Alors que les résultats de l’élection présidentielle américaine tombent au compte-gouttes ce mercredi 4 novembre, la question commence sérieusement à se poser : connaîtra-t-on, de Trump ou de Biden, le nom définitif du vainqueur à la fin de la soirée électorale ? L’annonce des résultats pourrait en effet être retardée par le Covid-19, qui a poussé de très nombreux électeurs à recourir au vote par correspondance, dépouillé plus tardivement dans certains Etats que dans d’autres.

L’agence Hawkfish a donc imaginé une conséquence folle de ce recours au vote à distance, celle d’une prédiction de victoire manifestement écrasante de l’actuel locataire de la Maison-Blanche le soir du scrutin, démentie quelques jours plus tard lorsque tous les bulletins auront été comptabilisés. Interrogé par le média Axios, Josh Mendelsohn, le PDG de Hawkfish, entreprise financée par le milliardaire Michael Bloomberg, qui avait participé aux primaires démocrates, a évoqué le scénario d’un « mirage rouge » (comme la couleur traditionnelle du parti républicain).

En s’appuyant sur des sondages d’août du site spécialisé FiveThirtyEight, la firme a établi que les électeurs de Donald Trump seraient ceux qui se déplaceraient le plus dans les bureaux de vote, là où les électeurs de son rival démocrate Joe Biden privilégieraient le vote à distance. Selon un sondage diffusé en août par NBC News et le « Wall Street Journal », 66 % des électeurs de Trump affirmaient avoir l’intention de voter en personne, contre seulement 26 % des soutiens de Biden. 11 % des pro-Trump disaient vouloir le faire par correspondance, contre 47 % des pro-Biden. 30 % des électeurs en tout envisageaient de voter par correspondance.

Selon le « New York Times », 64 millions d’Américains avaient voté par voie postale avant le jour de l’élection, un chiffre qui a doublé par rapport à 2016.

Des résultats différents après plusieurs jours

Or, les votes par courrier pourraient mettre plusieurs jours à être comptabilisés et les votes effectués le jour même ou la veille, comme le permettent certains Etats, le seraient plus rapidement.

Ainsi en Pennsylvanie, un Etat-clé, les autorités s’attendent à ce que tous les votes soient décomptés d’ici au vendredi 6 novembre, et ont interrompu le décompte des votes par correspondance dans la nuit pour le reprendre mercredi matin. Si Trump semble conserver une très large avance sur son adversaire dans cet Etat qu’il a remporté par surprise en 2016, le résultat pourrait basculer avec les votes par correspondance, bien plus favorables à Biden.

Quant au Michigan, qui pourrait également faire basculer l’élection, sa secrétaire d’Etat a estimé que les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant mercredi soir.

« Lorsque tous les votes légitimes auront été comptés, soit quelques jours après l’élection, cela montrera en fait que ce qui s’est passé le soir de l’élection était un mirage », expliquait en septembre le PDG de Hawkfish, Josh Mendelsohn. « Nous pourrions avoir, le soir du 3 novembre, des résultats qui disent une chose, et qui diront autre chose le soir du 10 novembre », ajoutait-il.

Comme le souligne le site FiveThirtyEight, cette différence entre le choix du vote en personne ou par correspondance entre les soutiens de Trump et de Biden pourrait avoir de sérieuses implications démocratiques. Le président sortant pourrait notamment déclarer que les votes par courrier sont frauduleux.

« L’équipe de Trump est intelligente et elle sait ce qui se profile, estimait le PDG de Hawkfish dans son interview à Axios. Et nous avons le président qui fait passer le message, à travers ses tweets, ses discours, ses meetings, que tous les changements du résultat du soir de l’élection voudront dire que la fraude est entrée dans l’équation. »

Trump et le spectre de la fraude massive

C’est en effet la marotte du locataire de la Maison-Blanche depuis plusieurs mois : il n’a cessé de remettre en cause la légitimité du vote par courrier, estimant qu’il présente des risques de fraude massive.

Au mois de mai, Twitter avait même dû appliquer la mention « vérifiez les faits » à des tweets de Trump sur le vote par correspondance : « Il n’y a PAS MOYEN (ZERO !) que le vote par correspondance soit autre chose que substantiellement frauduleux, écrivait-il. Des boîtes aux lettres seront cambriolées, des bulletins seront contrefaits ou même illégalement imprimés et frauduleusement signés. […] Ce sera une élection truquée ! »

Mardi, quelques heures avant l’élection, Joe Biden a prévenu devant la presse : « Les présidents ne décident pas quels votes sont comptés et lesquels ne le sont pas, a déclaré l’ancien vice-président de Barack Obama, cité par le « Washington Post ». Les électeurs décident de qui est le président. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, les votes seront comptés. »

Un décompte qui sera forcément très attendu, et qui, s’il s’éternise, pourrait créer des tensions aux Etats-Unis.