On pensait que Trump allait revendiquer la victoire très tôt. C’est le contraire qui s’est produit

« Gardez la foi, nous allons gagner ! » Connaissant Donald Trump, on s’attendait à ce qu’il soit le premier s’exprimer triomphalement après le vote. Finalement, son adversaire démocrate lui a coupé l’herbe sous le pied tôt ce mercredi 4 novembre, alors que les résultats de l’élection semblent encore particulièrement incertains.

Sept Etats poursuivent le dépouillement, Biden et Trump au coude-à-coude

« Nous pensons que nous sommes en bonne voie de gagner cette élection », a-t-il déclaré lors d’une brève déclaration depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.

« Nous sommes confiants sur l’Arizona », un Etat-clé, a-t-il ajouté, citant également la Pennsylvanie, où le décompte des votes par correspondance, favorables au démocrate, a été suspendu pour reprendre dans la matinée.

Une déclaration surprise et énergique, qui a presque sonné la fin de la soirée électorale, et qui vient court-circuiter Donald Trump qui estimait que les Américains sont « en droit de connaître le vainqueur » le jour de l’élection et pensait ainsi tenter un coup de poker.

La réponse du président américain ne s’est pas fait attendre : il a revendiqué « une grande victoire » et accusé les démocrates de « voler l’élection ».

« On est devant et de loin, mais ils essaient de voler l’élection. Jamais nous ne les laisserons faire », a-t-il écrit.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)