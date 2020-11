Le vicaire général du diocèse de Paris n’est « pas inquiet » pour la sécurité des lieux de culte catholiques

« Je ne suis pas inquiet », déclare dimanche 1er novembre 2020 sur franceinfo Monseigneur Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris, trois jours après l’attaque terroriste qui a visé la basilique Notre-Dame à Nice, et alors que les catholiques fêtaient la Toussaint ce dimanche.

J’ai vu ce matin les militaires qui patrouillaient vers les églises, on sait qu’on est protégé Benoist de Sinety à franceinfo

« Comme tous les Français, poursuit Benoist de Sinety, on bénéficie de services des forces de sécurité, police, armée, qui sont magnifiques, de dévouement et d’efficacité, bien sûr, il y a de quoi être rassuré ». « Je ne pense pas que les catholiques soient particulièrement peureux, veut-il croire : ils sont au contraire forts de cette espérance s’ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas angéliques. »

On a le sentiment que personne ne sait vraiment où l’on va Benoist de Sinety à franceinfo

Benoist de Sinety reconnaît que l’attentat de Nice et le contexte actuel interpellent. « On est tous abasourdis par tout ce qui se passe ces derniers mois », confie le vicaire général du diocèse de Paris. « L’attentat de Nice a été un événement supplémentaire qui ébranle les uns et les autres », reconnaît Benoist de Sinety qui évoque « une inquiétude devant l’avenir et les jours qui viennent », dit-il.