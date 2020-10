Philadelphie redoute de nouvelles violences après la mort d’un homme noir abattu par des policiers

Après des pillages, des incendies et d’importantes mobilisations, la ville américaine de Philadelphie redoute une nouvelle flambée de violences, ce mercredi 28 octobre, trois jours, après la mort de Walter Wallace Junior, un homme noir de 27 ans abattu en pleine rue par deux policiers lundi après-midi.

70 millions d’Américains ont déjà voté. Bon signe pour Biden ? Pas si sûr…

Pour maintenir l’ordre dans cette métropole devenue l’un des principaux champs de bataille électoraux entre républicains et démocrates, la mairie en a d’ailleurs appelé à la Garde nationale.

Des images tournées depuis un hélicoptère montraient mardi soir des pillards en train de dévaliser un magasin Foot Locker, ainsi qu’une autre boutique, et plusieurs vidéos tournées par des médias locaux ont filmé le pillage d’un hypermarché Walmart, également dans le nord de la ville.

*Alert* A large crowd of appx 1000 is looting businesses in the area of Castor and Aramingo. Avoid the area

—PhillyPolice(@Philadelphia Police)