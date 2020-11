les usines de Pyrex tournent à plein régime

Chez Pyrex, sur les lignes de production à Châteauroux (Indre), se trouvent des plats en verre bien connus des Français. 130 000 pièces y sortent chaque jour. Pendant le confinement, l’activité a chuté. L’entreprise redoutait un coup d’arrêt, mais depuis l’été, l’usine tourne à plein régime et exporte même dans 146 pays. « Depuis le confinement, les Français et toutes les personnes à travers l’Europe qui se sont retrouvées confinées ont retrouvé le goût de la cuisine. On a eu une demande incroyable dès le mois de juin« , explique Claude Bin, directeur des opérations Pyrex.

L’entreprise arrive même à recruter : une trentaine d’intérimaires ont rejoint les équipes de production, et certains devraient signer un CDI tout prochainement. Mais l’entreprise ne recrute pas que des ouvriers ou des techniciens. Une dizaine de jeunes cadres, fraîchement diplômés des écoles de commerce, ont été embauchés récemment. Le carnet de commandes de l’usine est plein jusqu’à la fin du premier trimestre 2021.

