Argentine et Brésil s'installent en tête

L’Argentine et le Brésil ont fait le plein de points en deux journées

Victoires importantes pour l’Équateur et le Paraguay

Résultats, infos et stats à retenir de la deuxième journée des qualifications sud-américaines pour Qatar 2022

LE FILM DE LA JOURNÉE – L’Argentine et le Brésil sont revenus avec les trois points de la victoire de leur déplacement respectif à haut risque à La Paz et Lima respectivement, et s’installent en tête des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, grâce à leurs deux succès en deux rencontres.

Ce mardi 13 octobre, l’Équateur et le Paraguay ont également décroché un succès, leur premier de cette campagne en s’imposant respectivement à domicile contre l’Uruguay, et à l’extérieur en terres vénézuéliennes. Enfin, la Colombie et le Chili ont partagé les points à Santiago.

LES RÉSULTATS

13 octobre

Bolivie 1 Argentine

Équateur 4-2 Uruguay

Venezuela 0-1 Paraguay

Pérou 2-4 Brésil

Chili 2-2 Colombie

📊 LE CLASSEMENT

📸 LA JOURNÉE EN IMAGES



Les qualifications sud-américaines en images : 13 octobre Neymar Jr. of Brazil celebrates after scoring the fourth goal of his team



Peru v Brazil – South American Qualifiers for Qatar 2022



Peru v Brazil – South American Qualifiers for Qatar 2022



Miguel Trauco of Peru gestures during a match between Peru and Brazil



Luis Advíncula of Peru eyes the ball



Ricardo Gareca Coach of Peru gives instructions



Renato Tapia of Peru celebrates after scoring the second goal of his team



Neymar Jr. of Brazil celebrates the first goal of his team



Lucas Ocampos, Nicolas Otamendi, Lionel Messi and Nicolas Tagliafico of Argentina cool off



Players of Argentina and Bolivia line up before a match



A man waves a Bolivian flag from a building next to Hernando Siles Stadium



Argentina's Nicolas Otamendi heads the ball against Bolivia



Lionel Scaloni coach of Argentina shouts instructions



Cesar Farías Coach of Bolivia talks to Lionel Messi



Joaquin Correa #9 celebrates after scoring the second goal



Ecuador players stretch before kick-off against Uruguay



Luis Suarez of Uruguay warms up before a match between Ecuador and Uruguay



Ecuador v Uruguay – South American Qualifiers for Qatar 2022



Rodrigo Bentancur of Uruguay runs for the ball with Romario Ibarra of Ecuador



Ecuador v Uruguay – South American Qualifiers for Qatar 2022



Moises Caicedo of Ecuador celebrates



Xavier Arreaga of Ecuador and Maximiliano Gomez of Uruguay run for the ball



Ecuador v Uruguay – South American Qualifiers for Qatar 2022



Michael Estrada of Ecuador celebrates with teammate Angel Mena



Chile v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Chile v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Chile v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Chile v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Chile v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Chile v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Alexis Sánchez of Chile celebrates with teammate Arturo Vidal



Chile v Colombia – South American Qualifiers for Qatar 2022



Radamel Falcao García of Colombia celebrates after scoring the second goal



Radamel Falcao García of Colombia greets Arturo Vidal of Chile





📝 À RETENIR

Spectacle et suspense à Santiago

Le Chili et la Colombie se sont séparés à Santiago du Chili sur un spectaculaire match nul 2-2, qui laisse une différente saveur en bouche pour les deux équipes. Les Cafeteros avaient mieux entamé les débats grâce à l’ouverture su score précoce de Jéfferson Lema, mais les locaux ont réagi grâce à leurs joueurs vedettes Arturo Vidal, sur penalty, et Alexis Sánchez.

Alors que la Roja se dirigeait vers son premier succès, c’est une autre « vieille » gloire qui est sortie du banc pour offrir le point du nul aux Colombiens, l’inoxydable Radamel Falcao marquant à la 90ème minute le but de l’égalisation.

Le poids de l’histoire pour le Brésil

Le Brésil est revenu deux fois au score à Lima pour décrocher une deuxième victoire en deux matches. Au final, la Seleçao s’impose 4-2, grâce notamment à un triplé de son attaquant vedette Neymar, dont deux buts sur penalty. Le quatrième but brésilien est l’œuvre de Richarlison.

André Carrillo et Renato Tapia ont inscrit leur nom au tableau d’affichage pour le Pérou, mais les Incas ont terminé à neuf, après les exclusions de Carlos Caceda et Carlos Zambrano, et devront encore patienter avant de décrocher la première victoire de leur histoire en qualifications mondialistes contre le Brésil.

Le Paraguay gagne en souffrant

Le Paraguay a acquis son premier succès dans cette campagne de qualification dans la douleur. Il a fallu attendre la 85ème minute pour voir Gastón Giménez, d’origine argentine et naturalisé paraguayen, inscrire le seul but de la rencontre à Mérida, et son premier avec l’Albirroja.

Dans le temps additionnel, Yangel Herrera a eu l’occasion d’arracher l’égalisation pour la Vinotinto sur penalty, mais le portier Anhony Silva a repoussé sa tentative et offert trois points importants aux Guarani.

La Tri puissance quatre

L’Équateur s’est remis de sa courte défaite en Argentine (1-0) en prenant le meilleur sur l’Uruguay, et en y mettant la manière, avec quatre buts inscrits à Quito. Le jeune Mosés Caicedo (18 ans), Michael Estrada et Gonzalo Plata à deux reprises ont fait trembler les filets pour la Tri, qui a dominé les débats du début à la fin.

La défaite de la Celeste a été un peu allégée par un doublé de Luis Suárez, deux fois sur penalty, en fin de rencontre, alors que le suspense avait vécu depuis bien longtemps.

L’Argentine 15 ans après

La deuxième journée des qualifications sud-américaine avait débuté par le déplacement de l’Argentine à La Paz pour y affronter une Bolivie toujours difficile à manœuvrer chez elle, en altitude.

La Verde avait d’ailleurs bien débuté en ouvrant le score par l’attaquant vétéran Marcelo Martins, l’Albiceleste a su réagir grâce à deux buts signés Lautaro Martínez et Joaquín Correa, synonymes de premier succès en qualifications mondialistes en terres boliviennes depuis 2005, le quatrième au total.







À venir…

12 novembre

🇦🇷 Argentine – Paraguay 🇵🇾

🇨🇴 Colombie – Uruguay 🇺🇾

🇨🇱 Chili – Pérou 🇵🇪

🇧🇴 Bolivie – Équateur 🇪🇨

13 novembre

🇧🇷 Brésil – Venezuela 🇻🇪





